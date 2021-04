VillaNos Radio

La titular del COE (Centro de Operaciones de Emergencia) de Punilla, Sonia Nieva, hizo un balance de la situación epidemiológica en la región tras el fin de semana largo, donde hubo un importante movimiento turístico y aseguró que a partir de la semana que viene se podría comenzar a ver las consecuencias de la mayor circulación de personas en el valle.

“El fin de semana ha sido muy concurrido. Mucha presencia de turistas y gente de otras provincias. Nuestra zona está registrando un aumento en el número de casos, pero también es cierto que hay mayor cantidad de testeos. Hacia fines de la semana que viene veremos el impacto de estos días”, expresó.

Detalló que La Falda, Cosquín y Villa Carlos Paz son las ciudades con mayor cantidad de personas contagiadas y vinculó el registro con la presencia de centros de testeos permanente. En el caso de Villa Carlos Paz precisó que la gente puede hisoparse en el hospital Gumersindo Sayago, en los siete dispensarios y hace tres semanas se agregó el CEDER (Centro de Desarrollo Regional Villa Carlos Paz), ubicado en Av. Cárcano y Carlos Gardel, donde se atiende de 9 a 17 horas. “Allí se hace todo lo que tiene que ver con antígenos y se va a implementar PCR a partir de esta semana. Empezamos con 100 testeos y el sábado cerramos con 280. Casi que se triplica la cantidad”, reconoció.

Además afirmó que “la región no tiene reportada la presencia de las nuevas cepas, pero si la provincia”. “Lo que sabemos de las nuevas cepas es que son altamente contagiosas, que la cepa de Manaos y la de Inglaterra son más agresivas. Pero en la zona no tenemos reporte de las nuevas cepas, todavía”, reiteró.

Consultada sobre si desde el COE están evaluando sugerir restricción en algunas actividades, Nievas contestó: “Por el momento no tenemos en vista restringir actividades. No estaría bueno restringir en todos los lugares. Hay localidades que tienen muy poca casuística. El COE solamente hace sugerencias y nos manejamos con el Ministerio de Salud de la Provincia. Hasta el momento no se han definido restricciones. Se evaluará la situación en los próximos días. La evaluación se hace en función de la cantidad de casos que aparecen y en la cantidad de camas ocupadas. En este momento, los diagnósticos son de personas jóvenes. Es decir, un grupo etario que no requiere de internación. Eso es lo que nos da un margen para mantener todo abierto todavía”.

Según dijo, la tasa de internación hoy está en un 20%, tanto de pacientes críticos como de quienes están en sala común. “Si bien hay más casos, no hay muchos internados. Muchos están haciendo el aislamiento en su domicilio y sin mayores dificultades”, afirmó.