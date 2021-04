Foto de archivo.

La frase ‘más de lo mismo’ suele utilizarse para hacer referencia a la repetición de un hecho cuestionable. Pero no representa lo que sucede en el Pleno de Gobierno de Villa Carlos Paz. Aquí sería aplicable ‘menos de lo mismo’.

Es que la Gestión Comunitaria se fue encargando, con el correr de las meses, de vaciar completamente de contenido y de transparencia a un espacio creado por la Carta Orgánica Municipal como un ámbito de trabajo en conjunto entre los distintos poderes del Estado municipal.

La práctica demostró que estos objetivos quedan cada vez más lejos y que el Pleno de Gobierno se convirtió en una gran puesta en escena del oficialismo.

Esto mismo sucedió el miércoles pasado.

En esta ocasión, y aunque la ciudad se mostraba plena y activa 100% para recibir a los turistas en Semana Santa, la reunión se llevó a cabo de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, y con la advertencia expresa de que no podía grabarse.

Participaron el intendente Daniel Gómez Gesteira, funcionarios del ejecutivo y concejales de los diferentes bloques.

De los 18 puntos incluidos en el orden del día sólo se abordaron 7. De hecho el primero (balance anual del programa Comercio Justo) se extendió por casi una hora, dejando sin posibilidades de tratamiento (el Pleno tiene una duración de tres horas, que en este caso se extendió unos minutos más) temas de extrema importancia como el futuro del servicio de agua, el conflicto en el área de salud municipal y las falencias en las condiciones de higiene y trabajo en el hospital y los dispensarios.

La oposición advirtió que el gobierno desplegó su habitual estrategia de extender el abordaje de algunos temas para evitar responder por los más complicados.

Desde el oficialismo, esta vez, no hubo ni siquiera una mención en las gacetillas oficiales.

‘Fue un monólogo del gobierno sobre asuntos que no están en la agenda central de los problemas de la ciudad. Los grandes temas que se plantearon no fueron analizados. Se hizo apenas una mirada somera sobre el agua y la salud prácticamente no estuvo en la agenda’, explicó el concejal Gustavo Molina (Capaz). Y detalló: ‘Se centralizó en asuntos de economía popular y el costo del transporte urbano. Los demás temas no fueron analizados’.

‘El gobierno elude el debate de los grandes temas y monta puestas en escenas para no abordar los problemas profundos que tiene la ciudad’, subrayó.

Desde Carlos Paz Despierta, Daniel Ribetti recordó que había pedido hablar ‘sobre las deficiencias en el hospital a partir del informe de seguridad e higiene que presentó ATE, pero quedó en el lugar 14 y no se trató’.

‘Pretendía al menos que algún responsable del ejecutivo me diga cómo puede ser que esta gestión superavitaria, con dinero en plazos fijos, permita que el hospital esté en esta situación, más en contexto de pandemia. Mi expectativa era que por lo menos ensayen algún tipo de respuestas pero ni siquiera se llegó a hablar’, dijo.

Contó que los primeros 50 minutos el oficialismo habló ‘sobre el programa Comercio Justo y lo bien que andan las ferias de emprendedores, con recaudaciones promedio que rondan los 64 mil pesos por mes. Ojalá que sea verdad’.

También hubo referencias al transporte urbano: ‘Plantearon que seguirá el esquema de emergencia, que en el gobierno están satisfechos y no se explicitó cuándo se va a hacer la licitación definitiva’.

Además se habló sobre la cantidad de metros lineales de red de gas construidos por Carlos Paz Gas, la moratoria 2021, el proceso de vacunación contra el Covid-19 y el último punto que se trató tenía que ver con el área Juventud.

‘Cada vez se va volviendo más hermético el Pleno de Gobierno. Cuando asumimos se planteó que los secretarios de los concejales no participen, luego que la prensa solo entrara unos minutos para sacar fotos e irse, y este último, cuando en Villa Carlos Paz estaba todo abierto, se hizo de manera virtual y sin la posibilidad de compartir el link para que la gente lo vea.

La idea parece ser que nadie se entere de lo que hablamos.

El Pleno de Gobierno debe ser una instancia pública y abierta, y una gestión que se jacta de ser transparente no debería estar escondiéndose detrás de estas artimañas tecnológicas para ocultar su ineficiencia y su mala imagen.

Apelo a que el próximo Pleno pueda ser abierto, accesible y transparente en serio, y que la ciudadanía y la prensa, la rentada y la no, pueda enterarse de qué es lo que los funcionarios tienen para compartir’, opinó.

Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos) sostuvo que el Pleno de Gobierno, tal como se desarrolla actualmente, ‘no cumple el objetivo de discutir puntos de gobierno’.

‘De los 18 puntos se trataron 7. Y por el orden que les da el gobierno, no fueron los más importantes salvo 2 o 3’, expresó. Indicó que, ‘hubo extensas exposiciones de secretarios que presentaron a sus mandos medios con la clara intención de consumir tiempo y no tratar los temas más importantes previstos’.

‘El gobierno convoca al Pleno de Gobierno para decir que cumple con la Carta Orgánica, pero no con el objetivo de intercambiar opiniones. Y todo esto se inscribe en un Concejo de Representantes que está prácticamente parado. Hace más de un mes que no hay reuniones de comisión, y hay muchos proyectos para tratar, sobre todo de la oposición’, remarcó.

El del 31 de marzo fue el quinto Pleno de Gobierno de la actual gestión (el primero tuvo lugar el 20 de setiembre de 2019, el segundo el 27 de diciembre de 2019, el tercero el 30 de junio de 2020 y el cuarto el 31 de diciembre de 2020).

El próximo se realizará, posiblemente, a fines de junio.