Casi tres largos meses, más de una decena de actuaciones distintas presentadas ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia, de Nación, del Municipio (y sus dependencias), e incontables instancias de Asambleas, reuniones, movilizaciones callejeras y acciones de visibilización mediática: ese es el saldo de una construcción que es ejemplo de participación y democracia sindical como lo es el que llevan adelante las y los trabajadores de ATE Villa Carlos Paz.

“Es imposible tapar el sol con la mano”, pareciera ser un refrán más que adecuado a la hora de evaluar las razones por las cuales el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba había convocado hoy a dos audiencias a ATE y a la Municipalidad conducida por Daniel Gómez Gesteira. Las convocatorias tenían dos objetos distintos pero íntimamente emparentados: una era por las denuncias que ATE había presentado -tras una inspección de su Departamento CyMAT- acerca de las alarmantes condiciones de higiene y seguridad en el Hospital Municipal “Dr. Gumersindo Sayago” -el pasado 12 de marzo-; y la otra audiencia era para tratar las problemáticas vinculadas a condiciones de trabajo, precarización, despidos y traslados arbitrarios, denunciados por el sindicato.

Sin embargo, el Municipio rechazó la convocatoria del Ministerio de Trabajo de la Provincia, revocó el ámbito, “pegó el faltazo” a la audiencia y, para ello, presentó dos notas donde, aunque desconoce la autoridad de la cartera provincial, reconoce que precariza y que -según su óptica- a sus trabajadoras/es contratados/as no les corresponden los derechos laborales básicos ya que son “simples” prestadores de servicios. El argumento del desconocimiento del Ministerio de Trabajo de la Provincia para actuar sobre los puntos que debían abordarse hoy (condiciones de trabajo, despidos, traslados) es el de un supuesto “conflicto intersindical” aducido por el Ejecutivo Municipal. “El Ministerio dice que advierte una discusión intersindical y que, existiendo una resolución del propio Ministerio de la Provincia que le impide abordar este tipo de problemáticas debiendo las mismas ser tratadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, es que se excusa de su participación, expresando que es una temática de tipo Federal”, explicó Eugenio Biafore, Asesor Letrado de ATE Córdoba. “Nosotros entendemos, sin embargo, que el conflicto intersindical no lo puede proponer el Municipio: si compareciera el Sindicato Municipal de Villa Carlos Paz y dijera “acá somos nosotros y no ATE quienes representamos a estos trabajadores”, podría interpretarse que existiera un conflicto intersindical. Pero que quede bien en claro que no es potestad de la patronal interpretar hechos e interferir en órbitas que no son de su competencia ante el Ministerio de Trabajo, como lo son los conflictos intersindicales que pudiesen (o no) existir. Si apareciera este otro sindicato seguramente debiéramos dirigirnos, luego del Ministerio de Trabajo de la Nación, a las Cámaras Nacionales del Trabajo y allí toda la jurisprudencia favorecería a ATE, conformándose seguramente una derrota a cualquier posición que pretenda restringir la participación de los trabajadores y trabajadoras de Carlos Paz en nuestro sindicato”, ratificó.

Sin embargo, “algo realmente destacable -explicó Biafore a raíz de la nota presentada por el Ejecutivo Local hoy- es que el Municipio, en primer lugar, profundiza el sentido de la precarización de los vínculos de las compañeras y compañeros despedidos ya que dice que son “prestadores de servicios” y, por tanto, no pueden estar amparados por ningún derecho laboral (no pueden estar al resguardo de ATE ni puede ser cubierta su demanda por el Ministerio de Trabajo); en segundo lugar -continúa el Asesor Letrado del gremio-, declina la instancia ante la autoridad del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba ya que dicen que no es competente para atender reclamos contra la Municipalidad (por el tema enunciado arriba); y, en tercer lugar, aunque dicen que no emitirán juicio al respecto, sí dejan bien en claro que no reconocen a ATE porque quienes trabajan en el Estado local ya tienen otro sindicato”.

“Sobre esta última cuestión -la potestad de ATE de representar a trabajadoras/es municipales- ya nos hemos referido incontable cantidad de veces y hemos explicado que el “desconocimiento” es la postura de las patronales estatales del siglo pasado, pero que desde el año 2001 a la fecha, por fallos de la Corte Suprema de Justicia y una incontable cantidad de casos de jurisprudencia, en el ámbito público -de todos los Estados en el territorio nacional- rige el principio de libertad y pluralidad sindical que garantiza que todos aquellos trabajadores/as que elijan organizarse en un gremio con ámbito y personería, puedan hacerlo”, detalló Biafore.

Tras la ausencia de la Municipalidad, la actuación ha sido elevada a la Asesoría Letrada del Ministerio, con una resolución aún “pendiente” de la instancia que deberá retomarse o desistirse en base a lo que la propia Asesoría dicte. Para ello, ATE presentará elementos en línea a lo expuesto para ratificar el ámbito de la cartera laboral provincial para abordar las problemáticas de las trabajadoras y trabajadores de Villa Carlos Paz.

“Debemos insistir acerca del sentido vertido en la nota de excusación de la primera audiencia -de las dos de hoy-. Allí ratifican la precariedad -lo cual es gravísimo-, desconocen al Ministerio de Trabajo de la Provincia y pretenden afirmar al Sindicato Municipal. Estos tres aspectos hablan del sentido precarizante y discriminador del Municipio con el cual el Ministerio de Trabajo de la Provincia parece acordar al dar lugar al reclamo y posponer la audiencia”, expresó Biafore. La decisión oficial, “solo sirve para profundizar los reclamos gremiales en aras de que el Municipio haga algo para la resolución de los conflictos justamente planteados por sus trabajadoras y trabajadores”, expresó el asesor letrado de ATE Córdoba.