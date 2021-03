La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó este viernes al municipio de Villa Carlos Paz un durísimo informe que da cuenta de las falencias en higiene y seguridad laboral que se constataron en el hospital Gumersindo Sayago y los diferentes dispensarios, y que padecen el personal de salud y los pacientes.

El relevamiento fue llevado a cabo por el departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Cymat) de ATE Córdoba.

“Encontramos desde matafuegos vencidos hasta una garrafa dentro del laboratorio porque no tienen mechero, poniendo en riesgo de explosión a todo el hospital”, denunció César Theaux, secretario de Formación del Consejo Directivo Provincial (CDP).

Por su parte, Estela Salas, integrante del Cymat, detalló que, ‘hicimos un mapeo para ver en qué condiciones estaban los trabajadores realizando sus tareas y constatamos que tanto en la parte edilicia como las condiciones en que efectúan su tarea son insalubres’.

‘Hay mucha precarización y falencias. Constatamos, por ejemplo, que en las salas no hay un dispositivo para limpiarse las manos y que en la parte edilicia hay humedades. Además hay muchas carencias a nivel de qué está todo en un mismo lugar y no está delimitado donde hay riesgo de contagio. Enfermería está con muy poco personal, y los mismos que atienden por Covid-19 después atienden a un post operado. Los matafuegos están vencidos, el personal no tiene un lugar para bañarse y los elementos de protección personal no responden a las exigencias por la situación del Covid’, enumeró Salas en una entrevista con Bambacoop.

Theaux, asimismo, se refirió a la reacción de las autoridades ante el informe de ATE.

‘Sabemos que mandaron desde la municipalidad una persona para que haga este mismo relevamiento. Es una maniobra burda para después adjudicarse, junto al sindicato oficialista, la resolución de una problemática que no hubiera trascendido sin la intervención de ATE. Ya lo han hecho otras veces’ alertó. Y reforzó: ‘si no hubiésemos reclamado desde ATE por aumento de sueldos desde comienzos de año, el plantel de salud habría tenido que conformarse con un 5% para todo el año como pasó en 2020’.

En este sentido Theaux lamentó el accionar del gobierno y apuntó contra el Sindicato de Trabajadores Municipales: ‘acá hay un gremio que se armó para controlar al personal de la municipalidad desde el ’83 a esta parte. Así lograron todos estos años seguir manteniendo las condiciones de precarización cada vez mayores, los malos pagos, las formas variadas de contratación, los problemas de higiene y seguridad. Con el sindicato local acuerdan prebendas a espaldas de los trabajadores’.

Por otro lado, ATE subrayó que a partir de su desembarco en Villa Carlos Paz, la gestión que encabeza el intendente Daniel Gómez Gesteira ‘intensificó la persecución sobre las y los trabajadores que libremente optaron por organización que los represente, al tiempo que se vio obligada por la potencia del conflicto a dar respuestas a algunas de las demandas’.

El informe El relevamiento de ATE concluye que no se verifican en el hospital Sayago la presencia de Servicio de Higiene y Seguridad ni Servicio de Medicina del Trabajo, no se realizan los Exámenes Periódicos al Personal ni se verifica la entrega por parte del empleador a la ART, del Relevamiento de Agentes de Riesgo Causantes de Enfermedad Profesional, para orientar la realización de los exámenes mencionados. Tampoco se realizan testeos COVID-19 al personal. En términos de plan de emergencia se observa la presencia de matafuegos vencidos (salvo uno), el edificio no cuenta con salidas de emergencia, no hay señalización ni luces de emergencia y no se capacitó al personal sobre respuesta a la emergencia, simulacros de evacuación y uso correcto de extintores. A su vez, la instalación eléctrica del edificio no cumple con la normativa vigente, falta provisión de agua potable en algunos sectores y la infraestructura muestra carencias en el mantenimiento y déficits operativos por mala disposición de sectores. ATE-Informe-de-Nivel-de-Cumplimiento-de-Normativa-Vigente-Hospital-Sayago