El expresidente del Concejo de Representantes y referente de Capaz, Walter Gispert, sostuvo que, ‘quienes tenemos compromiso con lo público, quienes censuramos el desgobierno de la ciudad, tenemos la obligación de unirnos para derrotarlos, no alcanza con denunciar o criticar’.

‘Si no los vencemos electoralmente somos responsables de que continúen’, afirmó.

En un comunicado que difundió este viernes bajo el título ‘El inaceptable silencio del Gobierno Municipal’, Gispert calificó a Daniel Gómez Gesteira como ‘el intendente mudo’ y fustigó su accionar en relación al escándalo por corrupción que estalló en el seno de la Gestión Comunitaria.

‘El gobierno municipal entiende que no debe explicar nada, que puede tomar decisiones sin tener que informar a los ciudadanos.

Esta metodología, de no escuchar, de no debatir, de no explicar, es considerada por los actuales gobernantes como legal y sobre todo legítima.

Solamente se comunican con quienes no cuestionan, con quienes no presentan alternativas, es decir no les importa el resto de la sociedad’, expresó. Y subrayó que, ‘son innumerables los hechos que no han aclarado en este año y medio de gobierno y por eso para algunos sectores parece normal que el gobierno no informe, pero no lo es, un gobierno democrático debe noticiar sobre el andar del mismo’.

‘Hay un hecho lamentable ocurrido a principio del corriente año al cual el intendente a través de un funcionario dio a conocer en forma exageradamente breve: la denuncia sobre cuatro agentes municipales.-

Cuatro agentes municipales, dos de planta permanente y dos contratados fueron detenidos por la justicia acusados de asociación ilícita, denunciados por el municipio, según la escueta información oficial.

Han pasado más de dos meses de la detención y no sabemos los ciudadanos hasta donde impacta esta situación, agravada porque se dio a conocer que uno de ellos lamentablemente falleció estando detenido.

Ni siquiera el fallecimiento de este agente logró que hable el gobierno. Este agente, así como los detenidos todavía no son culpables, tienen el derecho de defensa. El intendente mudo no se expresó al menos en forma pública sobre la pérdida de una persona que hasta el inicio del corriente año trabajaba bajo su responsabilidad.

No solo no fundamenta innumerables actos de gobierno, sino que demuestra una tremenda falta de humanidad ante la pérdida de una vida’, criticó.

Planteó que este hecho ‘es uno más de los que venimos sufriendo los ciudadanos, por lo que quienes tenemos compromiso con lo público, quienes censuramos el desgobierno de la ciudad, tenemos la obligación de unirnos para derrotarlos, no alcanza con denunciar o criticar. Si no los vencemos electoralmente somos responsables que continúen’.

‘La elección del Defensor del Pueblo es una gran oportunidad’, opinó.

Sobre este tema, y al hacer referencia a las dudas existentes sobre la vigencia de los mandatos de los integrantes de la Junta Electoral, Gispert alertó que el gobierno de Carlos Paz Unido ‘hará lo posible para que no haya elecciones’.

‘Me parece que tienen el imaginario de poder construir un consenso para que no haya elecciones. Aparecerá la excusa de la pandemia, o la plata para la elección. Pero lo que hay que hacer es respetar la soberanía popular’, dijo en una entrevista con VillaNos Radio.

Indicó que, ‘no me sorprende que no se estén tomando medidas para preparar las elecciones, y eso sucede porque saben que van a perder.

Saben que el gobierno está en situación muy mala en cuánto a la voluntad popular. Es un gobierno que no arranca y que tiene conflictos por donde los busques.

Hay demasiados problemas en la ciudad y el gobierno no resuelve ninguno’.

Puso como ejemplo que la gestión ‘no tiene obra pública y no puede resolver algo tan básico como el mantenimiento de las calles’.

‘Desde la oposición tenemos la deuda juntarnos y la elección del defensor del Pueblo es una posibilidad. En el gobierno hay mucho miedo de que esto se concrete.

Nosotros estamos hablando con todos los sectores, primero en forma privada y ahora lo hacemos público.

Estamos convencidos que esta es la posibilidad de parar lo que está haciendo este gobierno autoritario. Y se verá si la oposición está a la altura o no de lo que le hace falta a la ciudad’, concluyó.