ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) destacó que, ‘gracias a la lucha de meses de las y los trabajadores del sector de la salud municipal de Villa Carlos Paz y a la organización’ del gremio que, mediante una nota presentada el 8 de febrero, solicitó el reconocimiento de extras salariales para aquel personal esencial que se desempeñe en enfermería -tanto de UTI como de los CAPS y Hospital Sayago-, así como también para otras especialidades que trabajan bajo la órbita de la salud municipal, ‘hoy celebramos un paso más en el reconocimiento de la legitimidad y pertinencia de nuestra lucha’.

Así lo expresó Julia Giuliani, secretaria de Prensa del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba. “Es una lucha ganada de ATE que, aunque la patronal decida sacar la foto con la burocracia que no movió un pelo por las trabajadoras y trabajadores de la salud -a no ser para acordar a sus espaldas durante años salarios y condiciones laborales a la baja-, hoy se logra y es motivo de reconocimiento a quienes no bajaron los brazos, a quienes aún con el hostigamiento de una patronal insensible, supieron hacer de la dignidad una bandera distintiva de los equipos de salud de Villa Carlos Paz’, afirmó.

Según el acuerdo firmado hoy por el municipio y ‘el gremio de la patronal’ (el Sindicato de Trabajadores Municipales), se otorgará, a partir del 1 de marzo -“´y mientras duren sus tareas´, que es una elegante forma de aclarar que la recomposición será sobre contratos que seguirán siendo precarios”, remarcó Giuliani- los siguientes puntos:

– un reconocimiento equivalente al 8% del haber básico a los profesionales médicos, bioquímicos, diagnóstico por imágenes, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, farmacéuticos, oftalmólogos y trabajadores sociales que se desempeñen en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS);

– un reconocimiento equivalente al 5% del haber básico a los enfermeros que desempeñen sus tareas en los CAPS;

– un reconocimiento equivalente al 10% del haber básico a los enfermeros que se desempeñen en la Unidad de Terapia Intensiva.

Además, ‘en el acta suscripta por el gremio minoritario en el sector, la patronal se compromete a remitir “a la Comisión de Asuntos Laborales -para su análisis y posterior informe- la solicitud de la Semana Sanitaria y del Suplemento por Riesgo e Insalubridad en las Tareas”, pedido también realizado en reiteradas oportunidades por ATE tanto ante el Ejecutivo de Gómez Gesteira cuanto ante el Concejo de Representantes.

Un acta incompleta

Sin embargo, no todo es tan positivo. Para ATE, ‘al exiguo porcentaje, se suma que el acta desconoce que los equipos de salud están integrados, también, por personal administrativo, de limpieza, seguridad ya que todas esas áreas no han sido nombradas y, por lo tanto, no recibirán reconocimiento. Las y los profesionales que se desempeñan en el Hospital Sayago y no en los CAPS, al parecer, tampoco lo recibirán, al igual que el personal del quirófano’.

‘Por estas situaciones es que exigimos que quienes conformamos ATE y poseemos verdadera representantividad seamos quienes nos sentemos a la mesa de diálogo y acuerdos con el municipio: celebramos el reconocimiento porque era algo que veníamos reclamando, ahora bien que se haya segmentado de esta forma revela el profundo desconocimiento de quienes elaboraron el acta de cómo está compuesto el organigrama completo de trabajadoras y trabajadores de la salud de Villa Carlos Paz’, finalizó la secretaria de Prensa de ATE Córdoba.