“Nomadland” se alzó el domingo último con el premio a la mejor película, en tanto que su directora Chloé Zhao se consagró como la mejor en su rubro, en la 78º entrega de los Globos de Oro, los galardones que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, en una ceremonia que combinó varios escenarios debido a la pandemia de coronavirus.

La premiación al mejor actor dramático ofreció uno de los momentos más emotivos de la noche al recaer sobre el fallecido intérprete Chadwick Boseman, por “La madre del Blues”; en tanto que Andra Day fue elegida en el rubro femenino por su labor en “The United States vs. Billie Holiday”.

La categoría comedia tuvo como filme ganador a la segunda entrega de la saga “Borat”, su creador Sacha Baron Cohen fue elegido el mejor actor en ese registro y Rosamund Pike fue la consagrada en el rubro femenino por “Descuida, yo te cuido”.

Daniel Kaluuya, por “Judas y el mesías negro”, y Jodie Foster, por “The Mauritarian”, se alzaron con los galardones a los mejores intérpretes de reparto.

“Soul” se quedó con el premio a la mejor película animada y a la mejor banda sonora, “Minari” se consagró entre las producciones extranjeras y el mejor guión recayó sobre Aaron Sorkin, por “El juicio a los siete de Chicago”.

En lo referente a televisión, “The Crown” y “Schitt’s Creek” se repartieron los galardones a mejor drama y mejor comedia, respectivamente; mientras que “Gambito de dama” acaparó la estatuilla correspondiente a mejor miniserie o película.

“The Crown” también consagró a sus protagonistas Emma Corrin y Josh O´Connor, en el rubro dramático; del mismo modo que “Schitt’s Creek” hizo lo propio con Catherine O`Hara en comedia, un galardón que entre los hombres recayó sobre Jason Sudeikis por “Ted Lasso”.

En miniseries, la protagonista de “Gambito de dama” Anya Taylor Joy y Mark Ruffalo, por “I Know This Much Is True”, fueron elegidos los mejores actores; y Gillian Anderson, por “The Crown”, y John Boyega, por “Small Axe”, se llevaron las estatuillas a los mejores entre los de reparto.

Por su parte, los premios honoríficos por trayectoria y aportes al cine fueron para Jane Fonda y Norman Lear, respectivamente.

La conducción de esta particular gala, antesala de los Oscar, estuvo a cargo de la comediante Tina Fey desde Nueva York y de su compañera Amy Poehler desde Los Ángeles, mientras que muchos de los consagrados y de los encargados de anunciar a los ganadores estuvieron presentes de manera virtual.

