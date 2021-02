Eduardo Fernández | Diputado nacional: “Llamo a la reflexión al municipio. La Coopi no está sola. Acá hay un tema de fondo; o la solidaridad o la meritocracia y el individualismo. No hay razonabilidad sino pensar que hay un negocio atrás”.

Carlos Felpeto | Exintendente y exconvencional constituyente de Villa Carlos Paz: “La irresponsabilidad de destruir un ente público de 57 años me parece muy desgraciado para la ciudad. En mi gobierno siempre discutimos con la Cooperativa. Pero siempre la discusión fue para hacer y no para destruir”.

Roberto Álvarez | Médico pediatra despedido del hospital municipal Dr. Gumersindo Sayago: “No estamos ganando la partida en el hospital, estamos enfrentando a un gobierno muy autoritario. Las mujeres están manejando el conflicto en el hospital. Es la jefa del servicio de pediatría (señalando a la Dra. Cristina Farah), estaba revolucionando la pediatría y la mandaron a un dispensario. Estas mujeres van a marcar un hito en Carlos Paz”.

Carlos Caserio | Senador nacional: “Esto es un despropósito. Estamos ante un gobierno municipal que no tiene la voluntad de dialogar. Hemos reiterado la voluntad de discutir este tema como corresponde. Porque se gana una elección no se puede hacer cualquier cosa”.

Eduardo Conde | Exintendente de Villa Carlos Paz (se expresó a través de una carta): “La Cooperativa Integral, como prestadora del servicio, ha sabido ejercer su rol con creces. El crecimiento de la ciudad ha sido exponencial, sin embargo ningún ciudadano se ha quedado sin recibir un correcto servicio. Es por ello que sostengo que el servicio de agua de nuestra ciudad no debe estar en otras manos que no sean las de la Cooperativa Integral. Es la institución con mayor capacidad técnica y operativa de la ciudad para prestar este servicio público tan esencial para todos los carlospacenses”.

Hugo Yasky |Diputado nacional y dirigente de la CTA de los trabajadores: “Estoy presente para expresar nuestra solidaridad y apoyo a la multisectorial en defensa de la COOPI y del personal de salud del hospital Gumersindo Sayago. La COOPI y sus trabajadores son un aporte enorme a la comunidad de la provincia y de Carlos Paz. Esperemos que quienes tienen que decidir no actúen con el reloj atrasado del neoliberalismo. No se puede convertir en negocio derechos que son inalienables”.

Carlos Heller | Diputado nacional y presidente del Banco Credicoop: “La Coopi es parte de la sociedad y devuelve de distintas maneras lo que la misma actividad genera. Nosotros somos conscientes de la arbitrariedad que significa el retiro de la concesión del desarrollo de la prestación de servicio de agua en Carlos Paz. Hemos estado al lado de la Coopi todo el tiempo y seguiremos estando. La Coopi no se rinde. A seguir peleándola porque la causa es justa y la razón está de nuestro lado”, sentenció.

César Theaux | Secretario de Formación de ATE Córdoba: “En medio de una segunda ola no se puede tener la inoperancia de un ejecutivo municipal y sus asesores letrados de pretender silenciar lo que ocurre y pretender que no va a haber contagios en Villa Carlos Paz. Y también pretender que el despido de médicos no va a afectar la salud de todos los carlospacenses”.

Gustavo Dellamaggiore | Exintendente (se expresó a través de una carta): “La decisión tomada por el entonces intendente Esteban Avilés sin ningún diálogo democrático constructivo quedará entre las peores decisiones de la ciudad. No puede el Estado destruir una institución creada por el pueblo (…) Esta medida autoritaria y sesgada creará graves consecuencias. No se observan razones suficientes para una decisión de esta naturaleza, caprichos e intereses no forman partes de acciones de gobierno, no son motor de crecimiento y de beneficio social. El Estado no puede ir en contra de fuentes de trabajo”.

Pablo Carro | Diputado nacional: “La Coopi fue una luz en la lucha porque entendió que su proyecto cooperativo se inscribe en un proyecto de país solidario. Vengo a reivindicar una solución política para este conflicto. La única manera de sostener los puestos de trabajo es defendiendo a la Coopi. Quiero llamar a la reflexión al intendente. Y una última palabra para los trabajadores, para mí la Coopi es una trinchera de sueños y me van a tener siempre al lado de ustedes. Fuerza que este es un conflicto que vamos a ganar, no se puede perder. La Coopi no se puede perder, la Coopi no se vende”.

Gabriel Frizza, diputado nacional por el Frente Cambiemos: “No entiendo esta disputa, cuando las cooperativas han llegado a cubrir espacios donde ha estado ausente el Estado. Uno no puede imaginarse Carlos Paz sin la Coopi. Hoy el barrio más humilde de Jesús María tiene cloacas gracias a la Coopi. El camino no es destruyendo esfuerzos, si no sumando al otro para poder tener el mejor beneficio posible”.

Gabriela Estévez, diputada nacional del Frente de Todos: “Brindo mi apoyo y les hago un reconocimiento al enorme trabajo que vienen realizando desde sus inicios con gran compromiso social y penetración comunitaria. Repudio enérgicamente el proceso de vaciamiento, persecución y hostigamiento que vienen transitando hace tantos años. En muchos casos, la COOPI enfrenta los poderes fácticos defendiendo los intereses de los vecinos y acercándoles servicios de calidad”.

Nota correspondiente a la edición n° 562 del periódico La Jornada, del 24 de febrero de 2021.