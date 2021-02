El concejal Daniel Ribetti publicó en el perfil de Facebook de Carlos Paz Despierta una categórica respuesta a las críticas lanzadas desde el oficialismo al Espacio Multisectorial.

‘Lo primero que pensé fue en el nefasto Joseph Goebbels. Para quien no le suena, fue el ideólogo de la propaganda Nazi, fue quien convenció al pueblo Alemán que todo estaba bien mientras, detrás de la manipulación mentirosa de algunos medios, la realidad era otra. Goebbels escribió 11 principios para la comunicación política y a la mayoría de ellos los podemos identificar claramente en las declaraciones oficialistas’, señaló.

Tras considerar que, ‘la miseria política del oficialismo los lleva a cuestionar la Multisectorial en vez de centrar sus esfuerzos en solucionar’ los problemas que tiene la ciudad, Ribetti expresó: ‘Me tiene sin cuidado que ellos piensen que somos todos lo mismo, lo que me preocupa es el destino de la salud pública local, lo que me preocupa es saber: ¿Cómo van a hacer con el agua?, lo que me preocupa es saber ¿Qué van a hacer con el gas?¿Qué va a pasar con los más de 200 trabajadores de la Coopi en los que el municipio no está pensando? lo que me preocupa es ¿Qué van a hacer con el servicio de trasporte público de pasajeros?, lo que preocupa es ¿Que van a hacer con las cloacas, con COTRECO?, lo que me preocupa es ¿Que van a hacer con nuestra ciudad que se está derrumbando?¿Qué va a pasar con el IPEM 190? Que teniendo un ex intendente de ministro en la provincia no genera las soluciones que nuestra comunidad necesita’.

‘Nosotros no estamos en nuestro rol de concejales para responder las acusaciones absurdas de la política agonizante, estamos para mirar el futuro. La Carlos Paz que se viene debe encontrar alternativas económicas para su desarrollo y potenciar el perfil turístico en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, ese es el futuro’, señaló.

Enfatizó que, ‘Goebbels es el pasado y allí está Carlos Paz Unido, manteniendo solo con el orgullo y la soberbia el rumbo de una locomotora que se dirige a toda velocidad a un abismo’.

‘Nos espera un largo invierno con bajos niveles de recaudación tributaria, el empleo seguirá cayendo y al margen de las especulaciones respecto el porcentaje de ocupación, la verdad es que lo que se está produciendo difícilmente les permita a los comerciantes hacer frente a otro año fiscal con aumentos ya consolidados en torno al 35% en lo local.

Estas son las cosas que queremos discutir desde Carlos Paz Despierta y con todos los sectores de la política local, a nosotros si nos interesa debatir ideas. Si somos todo lo mismo o no, lo dejo a consideración de quien lo dice, eso no es relevante en el panorama de hoy’, concluyó.