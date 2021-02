Voces de la Asamblea

Gustavo Villa | Presidente de la Cooperativa de Tanti: Hizo referencia al traspaso del servicio de agua de la Cooperativa al municipio de Tanti que se dio a fines de 2019: ‘Mucha gente quedó herida y muchos trabajadores sin trabajo. Ya perdimos nosotros el agua, no podemos permitir que pase eso en Carlos Paz. Se perdió gente del pueblo que trabaja por el pueblo, a través de un servicio comunitario de una cooperativa que no tiene fines de lucro’.

Mariano Saravia | Periodista: ‘El cooperativismo surge como una esperanza para la humanidad. Hay funcionarios que deberían leer un poco de historia y de dónde venimos. (…) El desastre del neoliberalismo deja lugar a unas formas neofascistas, esto de enfrentar a sectores populares con otros sectores (…) Estamos hablando de derechos humanos al agua, la salud, al trabajo, a la educación. No hay nada mejor para el futuro de Carlos Paz que seguir apostando por la Coopi’.

Eduardo Fernández | Diputado nacional: ‘Llamo a la reflexión al municipio. La Coopi no está sola. Acá hay un tema de fondo; o la solidaridad o la meritocracia y el individualismo. No hay razonabilidad sino pensar que hay un negocio atrás’.

Macarena López Salvans y Nadia Corzo | Amigas de Andrea Castana: ‘Desde la Coopi nos apoyaron, nos ayudaron y nos contuvieron desde un principio, aún sin conocernos ni conocerla a Andrea. Nos prestaron todo lo que estaba a su alcance. Estuvieron en cada marcha, en cada ascenso a la cruz, en cada pintada. La Coopi siempre estuvo, como un grupo de gente que solo los mueve la conciencia social puede hacerlo. Estamos eternamente agradecidas, supieron ser todo lo humano que necesitábamos. Es por eso que estamos acá apoyando y sosteniendo’.

Carlos Felpeto | Exintendente y exconvencional constituyente de Villa Carlos Paz: ‘La irresponsabilidad de destruir un ente público de 57 años me parece muy desgraciado para la ciudad. En mi gobierno siempre discutimos con la Cooperativa. Pero siempre la discusión fue para hacer y no para destruir’.

Sara Moyano | Inspectora regional del ministerio de Educación: ‘La Coopi entiende al agua como un derecho humano fundamental y ejerce su cuidado como un bien social. Desde ese lugar se construyen propuestas educativas articuladas con todos los niveles. Cuidar la cuenca es una responsabilidad colectiva, este trabajo educativo es de gran valor. La Coopi permanece porque es una institución referente que se constituye en la historia viva de este pueblo, una cooperativa que es modelo de desarrollo e inclusión en la prestación de los servicios. Estamos dolidos e indignados por esta persecución sin sentido. La educación de este pueblo está en deuda con la Coopi. No queremos que manos privadas nos despojen de lo común’.

Vicente Zito Lema | Poeta, dramaturgo, periodista y docente: ‘Todo lo que están diciendo es un acto de amor. Hago mías todas las palabras que he estado escuchando. Estoy muy ligado a la Coopi; he estado en las buenas y en las malas con el deseo de colaborar con la inmensa tarea de bien público que viene desarrollando.

Con todo respeto le quiero hablar al intendente Daniel Gómez Gesteira. Usted no puede desconocer que va a provocar un acto del mal, que su nombre va a estar ligado al daño, al desastre. No puede desconocer que está violando el conjunto de los derechos humanos. Usted corre el peligro de pasar a la historia de Carlos paz y a la historia de los derechos humanos como un represor, alguien que sin sentido ha hecho un mal a muchos’.

Roberto Álvarez | Médico pediatra despedido del hospital municipal Dr. Gumersindo Sayago: ‘No estamos ganando la partida en el hospital, estamos enfrentando a un gobierno muy autoritario. Las mujeres están manejando el conflicto en el hospital. Es la jefa del servicio de pediatría (señalando a la Dra. Cristina Farah), estaba revolucionando la pediatría y la mandaron a un dispensario. Estas mujeres van a marcar un hito en Carlos Paz’.

Fernando Barri | Biólogo y militante socioambiental: ‘Es fundamental sostener a la COOPI no solo por sus trabajadores y el cooperativismo, sino porque tenemos que compartir un visión de gestión integral, participativa, ciudadana, democrática y sustentable de un recurso esencial como es el agua’.

Lucía Torres | Presidenta de la Fundación Unidos por la Inclusión Social: ‘Tratan de invalidar este espacio con la bomba de humo a las que nos tienen acostumbrados. Nos menosprecian por no ser condescendientes con sus pretensiones políticas. La Coopi es una de las pocas instituciones que funcionan correctamente. Nos ayuda a construir una sociedad en coherencia’.

María Elvira Pedrocce | Voluntaria del Refugio Nocturno y Hogar de Día Cura Brochero: ‘Faltó vocación de diálogo, faltó un diálogo limpio sin prejuicios y si las políticas públicas no tienen como base el diálogo no son políticas justas. Y si ese diálogo no prioriza el bien común el entramado social sufre y se resquebraja. Si no hay un buen diálogo en la base, no hay futuro posible’.