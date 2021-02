La nota completa

Villa Carlos Paz, 29 de enero 2021

Cr. Manuel Fernando Calvo

Vicegobernador de la Provincia de Córdoba

Presidente de la Legislatura Provincial

CC: Legisladores y Legisladoras de la Provincia de Córdoba

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a quienes integran la Legislatura Provincial, a fin de solicitar, como también lo hicimos con el Sr. Gobernador de la Provincia, su urgente y activa intervención, con el objetivo de detener el proyecto sistemático de destrucción Institucional de la COOPI – Cooperativa Integral Regional de Villa Carlos Paz, por parte de la Municipalidad de Villa Carlos, iniciado por el entonces intendente, Esteban Avilés.

La urgencia a la que nos referimos es por la inminente acción que podría concretarse el próximo 26 de febrero de 2021 con la quita injustificada de la prestación del servicio de agua, poniendo en riesgo no sólo la subsistencia de la Cooperativa sino el bien común social y ambiental de la región.

Estamos convencidos que no se puede avalar una quita de concesión de prestación de Servicios Públicos basada en arbitrariedades. Precisamente, en momentos en que la sociedad reclama más “institucionalidad”, la Municipalidad de Villa Carlos Paz atenta contra una Institución de casi 60 años de vida, autónoma y democrática basada en los preceptos del cooperativismo.

En todo este tiempo no hemos escuchado esgrimir un solo argumento objetivo y valedero negativo referido a la prestación del servicio de agua que gestiona la Coopi que nos haga pensar que este atropello no tenga otra explicación que no sea la de los intereses opuestos al bien común.

La Coopi es una Institución sana económica e institucionalmente, que presta servicios de calidad para más de 150.000 usuarios de Carlos Paz y localidades tanto del sur como del norte de Punilla donde además asegura el servicio del saneamiento; que gestiona servicios de educación para adultos en convenio con el propio Ministerio de Educación de la Provincia; que cuenta con un Banco Solidario de Sangre con cobertura para más de 75.000 beneficiarios; que gestiona junto a otras Cooperativas el servicio de Saneamiento en el Norte de Punilla; que tiene una Radio Comunitaria y espacios culturales abiertos a la comunidad; que presta servicios de telecomunicaciones en las Comunas del Sur por pedido de los propios asociados que lo necesitaban; y fundamentalmente es una Institución Solidaria colaborando con escuelas, centros vecinales, clubes, merenderos y todo vecino que lo requiere. Y todo lo hace con un cuerpo de trabajadores con condiciones laborales profundamente humanas que, en caso de perderse, incrementaría el índice de desocupación con cerca de 400 familias que hoy trabajan dignamente en forma directa o indirecta, agregando así pobreza e inseguridad en un contexto económico y sanitario – pandémico que no merece semejante desatino político.

En plena pandemia, cuando todo indica que la salida es cooperando entre todos y todas, cuando más se ha demostrado la enorme importancia de contar con las organizaciones de la sociedad civil en cada comunidad, capaces de construir en forma plural fuerza solidaria para solucionar problemas apelando a la ayuda mutua y a la participación, en alianza estratégica con el estado, resulta incomprensible que sea justamente el propio estado (Ejecutivo Municipal de Villa Carlos Paz), el que atente contra esta herramienta de la economía social, en la gestión cooperativa de sus servicios y de su integral acción solidaria. Y referimos al Estado como Ejecutivo porque esta decisión no fue debatida en el Concejo de Representantes donde los concejales opositores representantes de las fuerzas políticas que representan al 65% de la población y que no acuerdan con esta decisión no han podido debatir ya que los proyectos presentados por ellos con alternativas a esta decisión con la que continúa el actual intendente Daniel Gómez Gesteira no han sido aceptados por que la primera minoría que, representando sólo al 35% del electorado, cuenta con la mayoría necesaria para impedir que se debata cualquier proyecto que no sea propio o con el que estén en desacuerdo, aunque eso signifique la antidemocrática actitud de dar la espalda a la mayoría de los vecinos y vecinas de la ciudad.

Más grave es esta situación aún, cuando la propia Constitución de la Provincia de Córdoba establece claramente en su Art 36 que “El Estado Provincial fomenta y promueve la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales”. Y mayor el desatino cuando la propia Carta Orgánica de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, proclama en su Art. 68, en relación al COOPERATIVISMO y MUTUALISMO que: “El Municipio…. Promueve y apoya la constitución de cooperativas y mutuales como medio de alentar la economía. Les reconoce estructura jurídica idónea para la ejecución de obras y prestación de servicios.”

Sobre estos preceptos constitucionales y en épocas críticas como la que estamos atravesando en esta pandemia, la exigencia debiera ser la de fortalecer las instituciones solidarias de la comunidad organizada, entendiendo que no hay desarrollo local sostenible, sin economía construida desde y al servicio de las personas. Las redes locales, con participación de la comunidad, de los trabajadores y de los usuarios, donde la Coopi se destaca, son la mejor forma de cuidar a los vecinos trabajando por el bien común.

Por todo lo expuesto, los abajo firmantes y adherentes, representantes de asociados y trabajadores de la COOPI, otras organizaciones que integran el Espacio Multisectorial de Villa Carlos Paz y el Sur de Punilla, del vecinalismo y del movimiento cooperativo y mutualista, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a esta decisión arbitraria del ejecutivo municipal de la Ciudad de Villa Carlos Paz.

Sepa usted, Sr. Vicegobernador y, por su intermedio el pleno de la Legislatura Provincial, que estamos en estado de alerta y movilización para defender los derechos de todas las instituciones y Cooperativas de Servicios Públicos de la Provincia, como en este caso la Coopi, cuya destrucción podría sentar un vergonzoso precedente que siga aportando, a lo que en palabras del ex titular del INAES (lamentablemente fallecido hace unos meses) Ing. Mario Cafiero, es un proceso de “cooperativicidio” y en Villa Carlos Paz, particularmente, por las políticas instrumentadas por este gobierno, un “institucionalicidio”.

Por todo lo expuesto y fundamentado, Sr. Vicegobernador, le solicitamos encarecidamente a Ud. y, por su intermedio a la totalidad de la Legislatura Provincial, su urgente intervención, del mismo modo que lo solicitamos al Sr. Gobernador, a fin de que se pueda evitar este desatino político que, de concretarse, se guardará en los anales de las vergüenzas de la historia del cooperativismo argentino así como en de la historia de las instituciones.

Sin otro particular y quedando esperanzados a la espera de una pronta intervención, le saludamos a Ud. y, por su intermedio a quienes integran la Legislatura Provincial, con atenta y distinguida consideración y respeto.

Firman:

Mena por Coopi

Prof. María Elena Marconi por Espacio Multisectorial de VCP y Sur de Punilla

Gustavo Franceschini por Vecinos en Defensa de la Coopi

Gustavo Valdez por Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (Si.P.O.S)

Adhieren:

CAM (Confederación Argentina de Mutualismo)

FECESCOR – (Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba)

FACE Cba – (Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos)

ARCOOP – (Asociación Regional de Cooperativas)

IFICOTRA – (Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Trabajo)

FESUBGAS- (Federación de Sub-Distribuidores de Gas de la República Argentina)

CTF Sur – (Cooperativas de Trabajo Federadas del Sur de Córdoba)

COLSECOR – (Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión)

IMFC (Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos)

FECOSEP (Federación de Cooperativas de Obras y Servicios Públicos y Sociales Limitada-Cba.)

FEMUCOR (Federación de Mutualidades de Córdoba)

FAESS (Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud)

I.M.C.F (Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos)

FECOSUR (Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur)

CREDICOOP (Banco Credicoop Cooperativo Ltdo)