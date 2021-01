Tras la sesión del Concejo de Representantes del jueves pasado, el ejército de trolls y la militancia rentada del oficialismo salió a instalar una nueva fake new contra los directivos de la COOPI.

En este caso, y una vez más, en relación a los sueldos que cobran.

El exgerente General y actual asesor, Alejandro ‘Tati’ Eguiguren, salió al cruce de la maniobra y, con copia de los recibos de sueldos, desmontó la burda mentira.

Es que desde Carlos Paz Unido se intentó instalar que el gerente General de la COOPi cobraba 500 mil pesos por mes, y que ‘la familia Eguiguren’, en diciembre, había recibido 1,5 millón de pesos.

‘Esto dijeron los concejales avilesteiristas y luego inundaron las redes con estos y otros falaces y canallescos datos. Lo grave es que son funcionarios públicos y nos deben representar a todos, no difamar ni mentir’, escribió Tati Eguiguren. Y compartió los recibos de sueldo del actual Gerente General, Rodolfo Frizza ($155.693 pesos netos), y el suyo propio ($166.598).

‘Cuando en muchas oportunidades hemos sido cuestionados maliciosamente por parte del gobierno municipal con los salarios de los gerentes (fundamentalmente el mío) llevé copias de mis recibos a los medios (a la radio de Caserta no menos de 6 veces). Zeino, actual funcionario municipal, hace varios años en una asamblea pública donde trataban el aumento del agua presentó mi sueldo bruto (no el neto o de bolsillo) con el aguinaldo incluido para que no nos dieran la tarifa necesaria (por supuesto nos dieron menos). Pero esta vez la difamación es terrible, mandan a los contratados a publicarlo en sus redes, varios me pidieron disculpas porque si no los echan, incluso los que trabajan con los concejales. Para todas las personas de buena voluntad y para las inteligencias honestas hago esta aclaración’, escribió en su perfil en Facebook.