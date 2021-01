Con el decidido respaldo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), personal de salud del municipio de Villa Carlos Paz concretó este jueves la anunciada caravana en defensa de la salud pública y contra las políticas de desmantelamiento del hospital que lleva adelante el intendente Daniel Gómez Gesteira.

Unos 300 vehículos participaron del ‘autazo’ que partió pasadas las 18,30 del hospital Gumersindo Sayago para recorrer calle Brasil, avenidas Cárcano, Libertad, San Martín hasta Irigoyen, Uruguay, Sarmiento, 9 de Julio, General Paz, Montevideo y Costanera hasta confluir en el playón municipal.

Con banderas y carteles con las principales reivindicaciones que piden los trabajadores de la salud, la caravana sirvió para darle máxima visibilidad al justo reclamo, a pesar del esfuerzo del municipio para perjudicar la movilización al punto de que se decidió hacer peatonal el centro mucho antes de lo habitual, solo para impedir el paso de los vehículos por el sector. Justamente, en el inicio de la peatonal se produjo un altercado cuando los manifestantes pidieron que se abriera para poder pasar, y se encontraron con la negativa del personal municipal apostado en el lugar y de la policía.

En el playón se vivieron momentos emotivos cuando llegaban los médicos y eran aplaudidos en reconocimiento a su lucha.

La Multisectorial de la Salud de la provincia, la Multisectorial de Villa Carlos Paz, diferentes sindicatos y trabajadores de la Coopi también se hicieron presentes.

El acto contó con un puñado de oradores, destacándose el encendido discurso del secretario General de ATE, Federico Giuliani, quien fustigó con dureza tanto al intendente Daniel Gómez Gesteira, al que tildó de ‘inútil’ y ‘títere’ de Esteban Avilés, como al secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, José Altamirano (a quien llamó ‘pseudodirigente’ y lo acusó de ser ‘vocero de prensa de la patronal’), y al ‘patotero’ secretario de Salud Pública, Julio Niz.

‘Conmovedora ha sido la respuesta a los intentos de Gómez Gesteira de domesticar a los que nos piensan como él. Es una vergüenza que en plena democracia, quienes no piensen igual sean perseguidos, sean despedidos y sean trasladados de manera compulsiva como lo hizo el inútil del intendente’, afirmó. Sobre el personal de salud enfatizó que, ‘somos esenciales pero no somos descartables’.

‘Hay que terminar con ese discurso romántico que nos quieren meter y que le quieren meter a cada uno de los vecinos y vecinas de que acá hay héroes y heroínas. No. Somos trabajadores y trabajadoras que no queremos las migajas de quienes mandan y administran los fondos públicos, sino que queremos que nuestros derechos sean cumplidos’, bramó.

En un mensaje a las autoridades del municipio les sugirió que, ‘abandonen la virtualidad y dejen de lado los Zoom. Caminen el hospital y cada sala de salud en cada barrio. Pero fundamentalmente salgan a caminar la ciudad’.

‘Gómez Gesteira, se te prende fuego la villa’, disparó. Argumentó que el intendente ‘tiene problemas en todos lados y el problema no son los trabajadores y las trabajadoras. El problema no son los vecinos y vecinas. El problema es Gómez Gesteira que es títere de Avilés y todos sus secuaces inútiles que no saben cómo llevar adelante la pandemia’.

‘Es increíble que en plena democracia la máxima institución de esta ciudad no sea capaz de recibir a los actores, representantes e instituciones de la vida social y civil de Carlos Paz. Nos enteramos que los centros vecinales no son recibidos por el intendente. Nos enteramos que ante el problema de la COOPI, tampoco son recibidos. Vaya mí respaldo y mí saludo para los trabajadores y trabajadoras de la COOPI por estar acá, ejerciendo plenamente la solidaridad. No con un parte de prensa o un comunicado, sino poniendo el cuerpo. Manos a mano, codo a codo. Embarrándonos en la cancha como tiene que ser’, expresó.

Insistió con que desde ATE, ‘queremos una mesa de diálogo, pero no para tomar café. No con Gómez Gesteira ni con el patotero de Niz que resulta que cobra su sueldo para ser un representante de la salud pública, pero se cree que está en un ring y se pelea mano a mano con los trabajadores. Vergonzoso. Vergonzoso lo de Niz, lo de Gómez Gesteira, lo de Guruceta, lo de Altamirano’.

‘No hay mesa de diálogo sin los ocho compañeros y compañeras despedidas. No hay diálogo si las cinco compañeras trasladadas no vuelven a sus puestos de trabajo. No hay diálogo si no hay una respuesta salarial adecuada’, condicionó.

Por último diagnosticó la actualidad de Villa Carlos Paz: ‘Está claro que es la intendencia contra el resto. Somos todos contra Gómez Gesteira. Parece que se quiere llevar puesta la villa y me parece que está subestimando a la población’.

Tras los sucesivos discursos, el personal de salud presente resolvió ir hasta la municipalidad y colgar sus batas en las rejas que, como siempre, permanecen cerradas con candado para los vecinos.

La tremenda imagen debería servirle al intendente para reflexionar y dimensionar la gravedad de la situación a la que está empujando a las trabajadoras y trabajadores de la salud municipal.

El lunes a las 10, en el hospital Sayago, se realizará una nueva asamblea donde se definirá la continuidad del plan de lucha.

Los reclamos básicos son los siguientes: ¡Reincorporación ya de despedidos/as y cese de traslados! Basta de persecución sindical. Por salarios dignos y estabilidad laboral. Estatuto y carrera para Salud. Incorporación de personal. Provisión de EPP en calidad y cantidad.