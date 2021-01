En el marco de la radio abierta que desarrollaron este miércoles los trabajadores de la salud con el apoyo de ATE frente a la municipalidad de Villa Carlos Paz en reclamo de mejores condiciones laborales, la legisladora provincial Mariana Caserio rechazó los despidos en el área que ordenó el intendente Daniel Gómez Gesteira y lo responsabilizó directamente por lo que pudiera pasar en el contexto de pandemia.

‘Como fuerza política, como legisladora provincial y sobre todo como vecina no podía no venir para acompañarlos en un reclamo que es totalmente justo. Son ustedes los que bregan por nuestra vida, arriesgando su vida y la de sus familias, y eso vale mucho’, afirmó, dirigiéndose a los médicos presentes.

Valoró la presencia de ‘todas las fuerzas políticas’ de la oposición, y aseguró que si bien ‘tenemos diferencias las dejamos de lado cuando pasan las elecciones’.

‘La gente no nos elige para pelearnos entre nosotros, nos elige para dar respuestas y soluciones’, señaló.

Recordó que, ‘hace años que pedimos diálogo, a este intendente y al anterior, porque son socios’.

‘Se ha escuchado mucho la palabra títere, y así es. Para manejar esta ciudad y para ser intendente hay que tener huevos y defender a los vecinos que los votaron para eso’, dijo en un mensaje directo a Gómez Gesteira.

Reclamó, en este sentido, ‘que escuche el reclamo de los trabajadores porque es a los vecinos y turistas que están desprotegiendo’.

También respondió a las acusaciones de que fomentaban la violencia. ‘No, señor intendente, nunca hemos fomentado la violencia, siempre hemos pedido diálogo. Y como legisladora me puse a disposición apenas comenzó la pandemia. Le pedí por favor que nos escuche, que estábamos armando el COE y necesitábamos trabajar todos juntos, pero nunca contestó un mensaje ni me atendió como legisladora. Y eso habla de cómo son. No les importa lo que tenemos para decir, no les importa la gente’, disparó.

Hizo referencia, en otro tramo, a la difícil situación económica que atraviesan muchos carlospacenses y criticó la política de la Gestión Comunitaria de ‘guardar la plata en el banco’.

‘Eso es vergonzoso. Hay familias que se han quedado sin recursos. Saquen la plata del banco y pongan la plata en la gente. Es hora de que terminen con esas maniobras que no se entienden’, reforzó.

Por último advirtió que, ‘estamos a nada de un rebrote, de una segunda ola, está pasando en todo el mundo, y en este peor momento en Villa Carlos Paz están desprotegiendo al vecino y a los turistas’.

‘Entonces háganse cargo, cuando pase algo grave, háganse cargo, porque son ustedes los responsables’, estableció.