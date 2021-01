Durante la asamblea que se llevó a cabo este martes en el hospital Sayago, y donde se resolvió un plan de acción que incluye un paro de actividades para mañana, directivos de ATE criticaron con dureza tanto al intendente Daniel Gómez Gesteira como al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).

‘Estos voceros de las patronales de turno que acuerdan a espaldas de los trabajadores y trabajadoras ya no representan a nadie’, afirmó Federico Giuliani, secretario General de ATE. Y le mandó un mensaje directo a José Altamirano, secretario General del STM: ‘Se jacta de ser el secretario General de un gremio como los municipales, pero parece más el vocero de prensa de Gómez Gesteira que un dirigente gremial. Le diría que trate primero de ser buen dirigente gremial, porque claramente ha abandonado a los trabajadores, los ha dejado solos, y ha permitido esta situación’.

‘Por eso nos parece importante la sindicalización en ATE. Dicen que no tenemos ámbito y es mentira. ATE tiene la personaría gremial más antigua del país. No vinimos a pedir permiso a nadie, vinimos a ponernos al frente de esta grave situación, que no he visto en ningún lugar de córdoba’, sentenció.

Planteó, en este sentido, que es ‘vergonzoso que en una ciudad tan rica como Villa Carlos Paz, el 83% de quienes velan por la salud pública estén en las condiciones de precarización que hoy están. Eso no existe en ningún lugar’, insistió.

Hugo Duran, secretario adjunto del gremio, fue durísimo con el intendente Gómez Gesteira. ‘Viene ninguneando a todo el mundo. Estuvimos con los concejales, y no habla con ellos; estuvimos con algunos centros vecinales, tampoco habla; a la Coopi, no la recibe. ¿Quién es? ¿Nerón?’, se preguntó.

Sostuvo que esa forma de manejarse ‘le venía dando resultados’ pero ahora ‘eso cambió’.

‘Nosotros buscamos el diálogo pero no lo mendigamos. No vamos a ir con la escupidera como están acostumbrados’, graficó.

Justamente, respecto a la posibilidad de abrir una mesa de diálogo, Giuliani indicó que, ‘la única forma que nos sentemos es para discutir la inmediata reincorporación de los despedidos y la vuelta a sus lugares de trabajo de quienes fueron trasladados compulsivamente’.

‘Esas medidas se tomaron con el claro intento de disciplinar al resto de los trabajadores que viene peleando hace mucho por mejores condiciones laborales’, remarcó.