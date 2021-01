A través de un comunicado el Círculo Médico de Punilla expresó el repudio por los despidos de colegas del Hospital Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz, el pasado 31 de diciembre.

En este sentido la entidad consideró esta decisión ‘un acto discriminatorio, con un sesgo de apriete y tendenciosidad política ejemplificadora, para aquellos colegas, que en el futuro no se comporten como las autoridades esperan que se haga’.

‘Estos actos de autoritarismos y de falta de sensibilidad social, atentan contra los cánones de la democracia, que una sociedad justa y equitativa se digna de serlo

Es sabido que el equipo de salud, es quien, en esta pandemia, ha sufrido, y ha sido el mayor desfavorecido, padeciendo agresiones y falta de reconocimiento de todo tipo, judicializaciones, discriminación por una parte de la sociedad y sector político, trabajar en condiciones insalubres, con riesgo de vida para él y sus familiares, con contratos laborales y monotributismos, que escapa a cualquier ley laboral ecuánime y proba.

Hoy el médico debido a esta modalidad contractual, cobra paupérrimos salarios, no recibe aportes jubilatorios, no tiene ART, carece de obra social, no tiene derechos a vacaciones pagas, ni se le abonan los feriados, tampoco lo que por ley le corresponde, se le reditúa trabajo insalubre y como si esto no bastara, esta indefenso a despidos ultrajantes y autoritarios, que por su modalidad, les permite a los sectores de poder, decidir bajar contratos sin ningún riesgo de pagar indemnizaciones o retribuciones de ningún tipo.

El hombre tiene el derecho de demostrar su inconformidad, respetando las leyes y sin daño alguno para terceros, en lo físico, social o político, sin que por ello deba sufrir persecuciones y reprimendas de algún orden, si esto se hace en el marco de respeto, no debería recibir sanción alguna, por su ideología, credo, posición gremial o política, una democracia, con estamentos sólidamente conformada debería respetar estos posicionamientos

El estado ha demostrado en esta pandemia, dejando al descubierto, en todos los ámbitos, municipal, provincial y nacional, una pobreza organizacional inmensurable, con muertes de colegas que fueron totalmente evitables, dejando a sus deudos desamparados sin obras sociales, ni pensiones, él debe cargar en responsabilidad y autocriticas por lo que pudo y no hizo, y no sobre el trabajador que es solo un instrumento esencial, para que las acciones se lleven a cabo, el ejemplo que nos toca es prueba de ello.

Por ello es que rechazamos vehementemente el despido de colegas en la ciudad de Villa Carlos Paz y llamamos al dialogo de las autoridades con el equipo de salud, en pos de un recupero de la fuente laboral de estos colegas, recomposición salarial y de sus derechos’, señala el documento.