‘La Comisión en defensa de los Derechos Humanos de Villa Carlos Paz RECHAZA el proyecto de declaración de repudio, presentado por el Parlamento Juvenil y concejales firmantes, a raíz de las expresiones vertidas por el Gerente General de La COOPI.

Los dichos por los cuales Carlos Paz Unido realiza el pedido fueron emitidos en la asamblea que la cooperativa llevó a cabo el 27 de noviembre de 2020. “Vivimos una dictadura en el Concejo de Representantes, y una dictadura en el Ejecutivo Municipal”.

Consideramos una burla mal intencionada y falaz, una más de tantas, que viniendo de esta gestión lamentablemente ya no nos sorprende. Desde esta organización no gubernamental exigimos que se respete la Memoria, la Verdad y la Justicia. Es en defensa de estos pilares fundamentales de nuestra lucha y en la memoria de los 30.000 desaparecidos que solicitamos principalmente a usted jefe del ejecutivo municipal y a quienes emitieron ese documento, se ajusten a otros argumentos para contiendas de disputas institucionales de baja estofa, que nada tiene que ver con nuestro doloroso pasado, ese que desconocen y agreden cada vez que solapadamente lo utilizan en beneficio propio para darse un baño de demócratas cuando más bien son lamebotas.

Lo invitamos a recordar que por otras verdaderamente graves expresiones como las del ex concejal Bustos, quien propuso organizar una búsqueda del tesoro, en referencia al día de la Memoria, una “tiramos una tibia, un peroné y hacemos que busquen el resto de los huesitos por toda la ciudad” ustedes callaron cómplicemente. Como desde esta organización hacemos una verdadera cultura de la memoria, no olvidamos que este gobierno, continuación del anterior, hoy con representantes de aquel concejo que mintieron arteramente para encubrir, no solo actitudes pro militares sino que ideas del mismo tenor antidemocrático; tiene una deuda que lo condena socialmente porque nunca acompañó, ni facilito se llevará a cabo una comisión investigativa para CONOCER LA VERDAD, determinar responsabilidades y sancionar al ex edil y sus cómplices. Fue en aquel momento en el que debieron salir a exigir la verdad y castigar duramente a quienes atornillados en las sillas de la democracia, que no supieron ganar, usufructúan de los dineros públicos sin abrazar las causas democráticas ni mucho menos los honores que la población decidió darles. Para Carlos Paz Unido: para ustedes aquél fue el momento de silenciar, acallar, esconder, vilipendiar e invisibilizar el hecho, revictimizando a una ya víctima de la dictadura genocida, a toda su familia, a los 30.000 desaparecidos y a todo un pueblo.

Por vez número cien, les explicamos que todo acto de vulnerabilidad de derechos producido desde el estado califica como VIOLACION a los DERECHOS HUMANOS, violencia estatal e institucional. No estamos hablando de una mera coincidencia, esto es tal como lo viene haciendo este gobierno municipal, extensión del anterior gobierno municipal. Con persecuciones y aprietes, exacerbados, con mayor fiereza desde que comenzó la pandemia, en especial hacia todos los trabajadores municipales y de otros rubros, con un ensañamiento escalofriante hacia los del equipo de la salud. Actitudes autoritarias, las de ustedes, reflejadas también hacia dirigentes políticos, vecinalistas, ONG, ambientalistas, instituciones de la sociedad, actividades de la cultura, el deporte y cuanto ciudadano o ciudadana demande atención o discrepe con sus ideas.

-Quitar, desde el estado, toda posibilidad del pleno funcionamiento de las instituciones representativas del conjunto de la sociedad y tomar decisiones arbitrarias e inconsultas que atenten contra los intereses del pueblo, configura una violación a los derechos humanos.

-La imposibilidad de acceder a la información pública a medios de comunicación que no se arrodillan a sus manipulaciones y caprichos, también lo es.

-Intentar apropiarse de términos caros a los sentimientos del pueblo y atribuirse ser los defensores de la memoria, cuando se permitieron reiterados destrozos a la Plaza de la Memoria, donde desapareciera una placa a manos de ODEBRECH, que recuerda un joven estudiante y trabajador de nuestra ciudad desaparecido por el terrorismo de estado, e impedir hacer un monumento como la ordenanza respectiva resuelve , es cuando menos una falta de respeto y una contradicción de lo que falazmente escribieron en los vistos y considerando del proyecto.

-Así como nunca haber colocado las banderas a media asta como manda la ordenanza que declara día de DUELO POR LA VERDAD, LA MEMORIA Y LA JUSTICIA, a cada 24 DE MARZO. –Así como jamás tratar ninguno de los proyectos enviados por nuestra comisión, para conformar una COMISIÓN Y ARCHIVO MUNICIPAL DE LA MEMORIA. La recuperación de la denominada CASITA O CHALET DE HIDRÁULICA (centro clandestino de detención y exterminio utilizado por la dictadura). -También el robo por parte de ustedes y no reposición, según lo manda la ordenanza, del señalamiento perteneciente a la plaza de la Madre Tierra, en homenaje a los pueblos originarios, realizado en madera por un artesano local. Pero reemplazado por uno de chapa con los colores de la gestión, cambio que nada tiene que ver con la idea fuerza y espíritu de la plaza, y sí mas bién con los reales pareceres y pensamientos de su gobierno. Esos de apropiarse de todo para neutralizarlo, utilizarlo perversamente y hacer propaganda de conciencia.

Podríamos estar días escribiendo detalladamente las innumerables actitudes alejadas del verdadero sentimiento democrático, llenando páginas que los pinten o mejor los desenmascaren, sobre los reales pensamientos que albergan e esas mentes absolutamente necias de democracia. Quedan expuestos sus pareceres y pensamientos en cualquier tema que intentáramos abordar: Salud, Educación, Cultura, Ambiente, Asistencia, Deportes, hasta en lo Turístico, principal fuente de ingresos de nuestra ciudad; en todos estos ámbitos y otros desborda ese sesgo antidemocrático característico de su autoritaria gestión.

Para finalizar le vamos a recordar algo que seguramente no le contó ni a su más cercano asesor, o corre ve y dile, que tiene para servirle: son 2 hechos que hablan por sí solos de quién es usted y quienes lo acompañan, y que nada es casualidad en su gestión.

1-USTED SE BURLO PORQUE JAMÁS SE ASEMEJARÁ-El día que decidimos junto a la familia de la Compañera NAIR AMUEDO, MADRE DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA, hacer su merecida despedida, en homenaje a toda una vida consecuente dedicada a la búsqueda de la VERDAD, la MEMORIA y por JUSTICIA. Usted mostró su verdadero rostro. Conociendo sus atribuciones, muy alejadas del sentido común y de cualquier dejo de empatía, es que nos comunicamos con Nación y Provincia, también con el COE regional; a los fines evitar lo que indefectiblemente ocurriría. Luego del acto en la PLAZA DE LA MEMORIA, nos dirigimos al cementerio local, bajo todos los protocolos correspondientes indicados por el COE. La empresa funeraria ingresaría al predio llevando el cuerpo de nuestra compañera, un grupo reducido integrado por familiares y organismos de DDHH acompañaría a la compañera hasta su destino final y aguardarían junto a la tumba que los trabajadores descendieran el cajón y luego si la despedida. Al finalizar el mismo sería cubierto con la tierra y posteriormente se retiraría ese grupo; y el resto, que aguardaba en la puerta de ingreso del cementerio, iría ingresando en grupos pequeños hasta el último. Allí fue que apareció usted en toda su magnitud, a pesar de haber sido puesto en aviso, ingresaron el automóvil con los restos de NAIR, nos mintieron e hicieron esperar afuera, cuando advertimos la maniobra hubo desesperación en los familiares y decidimos comunicarnos con autoridades Nacionales y Provinciales. Las que debieron llamarle para que diera marcha atrás con tamaña falta de respeto y resolver según lo acordado. Usted debió llamar a la jefa del cementerio, lo que sucedió delante nuestro, permitir el ingreso de los familiares, quitar la tierra con la que habían tapado ya el cajón, todo ante la atónita mirada de los familiares, y luego proseguir con la ceremonia.

2-SU FALTA DE HUMANIDAD ES UN SINCERICIDIO INOCULTABLE- Pasados cuatro días del sepelio de NAIR, usted decidió hacerle un llamado a DANIEL, el compañero de vida de NAIR. Luego de justificarse por no haberle llamado antes, su naturaleza lo expuso al desnudo. Lo que viene a continuación es a modo de introducirlo al desenlace de su torpeza inocultable. Le recordamos que durante la intendencia de su mentor Avilés, y usted funcionario electo, al poco tiempo del inicio de su primer mandato y por pedido expreso de el mismo Avilés, luego de varias misivas para que nos recibiera, lo hizo con la condición de lleváramos a NAIR a la reunión y luego se pudiera fotografiar con ella. Cuestión que cumplimos con creces. Y que el utilizó con un conjunto de promesas jamás cumplidas con fines propagandísticos. Ahora si el final: tras las palabras de formalidad y condolencias dadas a DANIEL, lo desbordó la insensibilidad, “le cuento que no tenía la menor idea que una MADRE DE PLAZA DE MAYO VIVÍA EN CARLOS PAZ”. Luego cerró con un clásico “LLAMEME POR CUALQUIER COSA QUE NECESITE”. Debe tener unas 20 llamadas de DANIEL en su teléfono, las que, por supuesto fiel a sus prácticas ninguneras, nunca atendió ni contestó.

NAIR AMUEDO, sí representó la lucha por los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia. Todo lo que hizo y nos enseño fue desde el amor. Pero con la entereza de impedir o denunciar las injusticias. Y es en su memoria y en la de los y las 30.000 compañeres desaparecides que hemos decidido este escrito, para denunciar a quienes como usted quieren apropiarse de una bandera, para arríala en lugar de hacerla flamear en lo alto junto al pueblo. Algo que seguramente a usted le quedaría demasiado grande y en su memoria, sonaría necesariamente inmerecido.

LA NATURALEZA DEL ALACRAN: ES PICAR, NO ATRIBUIBLE A UNA ACTITUD DE MALDAD. LA SUYA: NO PENSAR EN EL OTRO, ATRIBUÍBLE AL HOMO SAPIENS QUESOLO PIENSA EN DAÑAR.

“NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO RECONCILIAMOS”’.