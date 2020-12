Emilio Iosa, excandidato a intendente y presidente del congreso partidario de Carlos Paz Despierta, también participó el miércoles pasado del acto organizado en apoyo a la Coopi y en rechazo de la quita del servicio de agua.

‘Me debatía entre mensajes que me decían que no venga, que me iba a quemar… No entiendo esa posición en el discurso del gobierno de que hay ciudadanos de primera y de segunda’, arrancó. Seguidamente rechazó la idea de quitarle el agua a la Coopi por lo que significa ‘en pérdida de puestos de trabajo y en el manejo del recurso hídrico’.

‘Debemos dar la cara a nivel político y decir qué modelo de ciudad queremos. Estoy harto de escuchar los aprietes de este gobierno, estoy harto de escuchar sus fracasos, sus censuras y cómo amenazan a los trabajadores del municipio

Me da vergüenza’, resumió.

Explicó que estaba en el acto ‘como vecino y como dirigente político’, y opinó que la Coopi ‘puede tener una y veinte oportunidades más’.

‘El gobierno no puede ser el verdugo de las instituciones de la ciudad, de la construcción democrática y del medio ambiente.

Hoy los que rifan la salud no se hacen cargo de la pandemia. Villa Carlos Paz vive una vergüenza humana tremenda y alguien tiene que decirlo’, disparó.

Planteó que en estos más de 57 años de historia la Coopi, a cuya dirigencia le reclamó que tenía que corregir muchas cosas, ‘construyó aun con errores un camino hermoso, y no puede ser que por el capricho de una familia estemos asistiendo casi a su velorio. Esto es una locura’.

En otro párrafo de un encendido discurso Iosa llamó a los carlospacense a vacunarse ‘contra el odio que estos señores vienen susurrando en los oídos de cada vecino hace 10 años. El odio no construye, el odio miente y mata el medio ambiente’.

En el final afirmó: ‘esta página se tiene que dar vuelta, se tienen que acabar el miedo, la mentira y la vanidad’.

‘Nuestra ciudad está al borde del abismo y necesita de la Coopi para seguir adelante y soñar la Carlos Paz del siglo 21’, cerró.