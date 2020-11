En el marco de la tensa sesión del Concejo de Representantes que tuvo lugar el jueves pasado, durante la que se trataron diferentes proyectos relacionados al servicio de gas natural, dirigentes y vecinos denunciaron que sus mensajes eran eliminados y algunos directamente bloqueados para acceder al chat en vivo en la transmisión por YouTube.

Martín Pereira, dirigente de Primero la Gente e integrantes del Frente Capaz, atribuyó esta actitud al ‘nivel tremendo de autoritarismo con el que se maneja la presidencia del Concejo de Representantes y el bloque de Carlos Paz Unido.

‘En plena sesión transmitida en vivo, eliminaban la opinión de los vecinos que estábamos siguiendo el debate. Es terrible el nivel de intolerancia y persecución al que hemos llegado en Carlos Paz. Tremenda tu conducta Sole Zacarías en un rol que debería ser de apertura, diálogo y búsqueda de consenso’, escribió en su perfil de Facebook respecto a la titular del cuerpo legislativo.

‘El intendente y su gobierno nos están llevando al límite como ciudad, sin transporte, dejan caer la empresa prestataria del servicio de gas, conflicto con el agua, cero planificación, ni una sola política pública!!!

No escuchan, no dialogan, no conducen, no gobiernan. ¿Adónde vamos a parar? ¿Adónde quieren llegar? ¿Acaso lo saben?’, reflexionó.

La vecina María Ángela Mancuello, por su parte, también realizó consideraciones en el mismo sentido.

‘Nuevamente soy víctima de censura por parte del gobierno oficialista de Villa Carlos Paz, quien esta vez me bloqueó en los comentarios para poder expresar mi opinión con respecto a la sesión la cual era de interés público. Denuncio que el Concejo de Representantes, a través de una red social pagada por el aporte ciudadano, siendo una institución pública, acalla las voces de quienes queremos expresarnos, violando la Carta Orgánica Municipal, evitando la libre expresión y participación ciudadana. Anteriormente, en otras sesiones han eliminado todos los comentarios de los y las participantes. Hace una semana también denuncie la decisión de la municipalidad de bloquearme y no permitirme opinar’, señaló. Y planteó que las decisiones de gestión ‘las debe tomar el pueblo a partir de sus representantes. El problema es que los representantes no escuchan, no consultan, por lo tanto, las decisiones que se toman son arbitrarias y unilaterales. Y cabe aclarar al oficialismo que haber ganado las elecciones por el 35% de los votos de la población con mayoría de 7/12 en el Concejo, no implica que olviden que gobiernan para el 100% del pueblo y que deben tener sus puertas abiertas para toda la comunidad sonante o disonante’.