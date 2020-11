El presidente de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, Eduardo Giordano, confirmó a La Jornada que se pidió al gobierno nacional, a través del Consejo Federal de Turismo y con el apoyo de la Agencia Córdoba Turismo, que la apertura del turismo nacional prevista para el 1 de enero se adelante para el 20 de diciembre.

El empresario mostró su satisfacción tras los anuncios realizados por el gobernador Juan Schiaretti respecto al calendario turístico del verano, y también por las medidas de alivio económico para el sector que implementará el gobierno provincial

‘La Cámara de Turismo estuvo integrando una mesa privada/publica en la Agencia Córdoba Turismo y esto es el resultado de ese trabajo. Esperábamos ansiosamente que se anunciaran esas medidas y ahora ya estamos con un horizonte que es el que todos pedíamos’, dijo.

Reconoció, sin embargo, que lo que viene ‘no será fácil’.

‘Vendrá el sufrimiento de la pospandemia, ver los precios, la oferta turística, la inflación… como impactará todo en la rentabilidad y si vamos a tener buena o mala ocupación. Pero hay que ponerse a trabajar ahora con este horizonte.

Los empleados ya ocupan sus puestos de trabajo. Y la reapertura es un gran aliciente para la ciudad’, afirmó.

Contó que para esta semana se esperan importantes novedades vinculadas al turismo nacional. ‘Pedimos que se pueda correr la fecha del 1 de enero para el turismo de todo el país para antes de las fiestas, al 20 de diciembre. Es una propuesta que elevamos al Consejo de Federal de Turismo junto a la Agencia Córdoba turismo, y esperamos que esa noticia la tengamos esta semana’, confió.

Esto es de vital importancia para la ciudad, no solo por el aporte del turismo familiar, sino porque permitiría rescatar parte del turismo estudiantil del secundario.

‘Estimamos un 50% de ocupación’

Consultado sobre las expectativas para el verano en las actuales condiciones, Giordano opinó que, ‘por cómo estamos ubicados geográficamente en el país, y el hecho de que no somos una plaza cara, podemos tener un turismo que nunca hemos tenido, captando una parte de la gente que se iba al exterior.

Va a ser muy flojo el turismo juvenil e individual, pero las familias del interior de Córdoba van a venir. Eso va a dar resultado’.

‘Vamos a tener una linda temporada aunque no será como la pasada.

Estimamos un 50% de ocupación y con esto creo nos tenemos que conformar’, subrayó.

Teatros

Con respecto a la habilitación de los teatros con público, Giordano, propietario de varias salas en la ciudad, señaló que ‘todavía no está bien definido el protocolo’.

‘Se plantea entre un 45 y un 50% de capacidad y se están armando los espectáculos con ese protocolo. Estamos trabajando con la municipalidad y vamos a tener una reunión esta semana por este tema’, indicó.

Sobre si la redacción de la capacidad de las salas significará un aumento en el precio de las entradas, lo descartó.

‘No creo que eso influya en el precio pero sí en la producción. Habrá obras más chicas y de menor duración. Si el precio no se adapta al bolsillo de la gente no tenés éxito. No se puede cobrar lo que uno quiere si no lo que la gente puede pagar’, insistió.

Boliches

Otro de los temas aun no resueltos de cara a la temporada de verano es la oferta nocturna de la villa. ‘Hemos presentado un protocolo para la apertura de los boliches y lo estamos hablando.

Villa Carlos Paz tiene que tener una oferta de la noche. Entendemos que es complicado pero no lo podemos dejar pasar.

Todos estamos viendo lo que pasa con las fiestas clandestinas, lo que pasa en las cervecerías y en la peatonal.

Alguna respuesta a la juventud hay que darle, y gracias a Dios las discotecas de Carlos paz son grandes, no son galponcitos.

Entonces podemos consensuar un protocolo, con un aforo grande.

Se está charlando y creemos que vamos a estar en el verano’, expresó.