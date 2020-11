El proyecto

VISTO: la Ordenanza N° 5922 Código de Ética de la Función Pública, y;

CONSIDERANDO:

Que la corrupción se ha convertido en un problema estructural en nuestro país, desvirtuando el vínculo de ejemplaridad que debe existir entre los representados y quiénes coyunturalmente tienen la responsabilidad de representarlos, y que frente a ello la sociedad cada vez más reclama una mayor ética y transparencia en la función pública.

Que estas preocupaciones sociales forman parte de la agenda de la Unión Cívica Radical, donde venimos trabajando en el Congreso de la Nación, en las legislaturas provinciales y en los distintos Concejos Deliberantes, impulsando el tratamiento y la aprobación de dispositivos institucionales que bajo el nombre de “Ficha Limpia”, regulen y limiten la posibilidad de que cada persona que pretenda desempeñar funciones de naturaleza pública, pueda demostrar previamente que no es o ha sido investigada, procesada y/o condenada por delitos a la administración pública en cualquiera de sus niveles.

Que en el artículo 112 de la Carta Orgánica Municipal se refiere a las inhabilidades para ejercer la función pública, y el inc. 7 estable que no podrán hacerlo: “los penados por delitos dolosos, mediante sentencia firme, por un período igual al doble de su condena”, y que en la Ordenanza N°5922 “Código de Ética de la Función Pública” en el artículo 21 inc. d), establece que no pueden ser funcionarios “los penados por delitos dolosos”.

Que la reforma a la Ordenanza mencionada se plantea ante la imperiosa necesidad de reafirmar la concurrencia de los presuntos éticos – morales que debe ostentar todo ciudadano que aspira a desempeñarse o se desenvuelve en el ejercicio de una función pública, donde el decoro y una imagen pública despojada de todo tipo de cuestiones vinculadas con circunstancias de índole penal, en la mayor medida de lo posible, resulta imprescindible para reducir dicho espectro.

Que en tal sentido se pretende llevar al Código de Ética a un nivel superior incluyendo entre las inhabilidades a quiénes antes o durante el ejercicio de sus funciones tengan causas penales elevadas a juicio, hasta que resuelvan su situación penal, entendiéndose por tal, que puedan acreditar, el sobreseimiento o la sentencia firme absolutoria. El fundamento de esta ampliación no conculca, bajo ningún punto vista, derechos inherentes al “principio de inocencia” (como así tampoco, su colorario en la faz “procesal indubio pro reo”) reconocido por nuestra Constitución Nacional mediante la jerarquía constitucional otorgada a todo el bloque internacional de tratados en materia de derechos humanos existentes hasta la actualidad.

Que los tiempos que insume el desenvolvimiento de un proceso penal en sus distintas etapas de desarrollo van requiriendo una mayor prudencia en su investigación. Así para acusar al imputado como partícipe del delito de que se trate, el Código Procesal Penal de la Provincia, exige que se encuentre acreditada, al menos en grado de probabilidad la participación punible de aquel, es decir que concurran elementos de convicción suficiente (Art. 354 CPP). Para el requerimiento deben existir condicionamientos relativos a la individualización del imputado, es decir que sea sospechado o imputado y debidamente individualizado, como así también, condicionamientos relativos a la fijación de los hechos, para determinar el marco objetivo y subjetivo de la atribución penal sobre la que versara el juicio. El mérito y grado de probabilidad pueden ser recurridos por la defensa y una vez firme, se determina la elevación de causa a juicio.

Que todas estas cargas de exigencias para elevar una causa a juicio generan un estado de absoluta vulnerabilidad, en relación a cuestiones inherentes a la ética, moralidad e imagen que debe ostentar todo funcionario público y por ello se propone hacer extensiva las inhabilidades a aquellas personas que se encuentren en este estadio procesal, pero solo hasta tanto resuelvan su situación penal, con ello se garantiza los principios éticos – morales que deben primar en el desempeño de toda función pública, sin afectar derechos y garantías constitucionales ciudadanas.

Que si bien a priori esta reforma a esta Ordenanza implica dar un paso más de lo previsto por la Carta Orgánica Municipal, ello no es óbice para entender que la misma no respeta la jerarquía natural que debe existir en todo ordenamiento jurídico ya que se acentúa en una cuestión de ética y condicionamiento en pos de favorecer una adecuada realización de la función pública, como así también procurar asegurar estabilidad en el desempeños de sus funciones a quienes resultan electos, garantizando a la ciudadanía una mayor estabilidad de quiénes fueron electos por el voto popular y una mayor exigencia de las calidades y condiciones personales de nuestros funcionarios o quiénes pretendan desempeñarse como tales, para, en caso de tener una acogida favorable, transmitir dicho espíritu a los postulados de nuestra Carta Orgánica Municipal a los fines de lograr armonía entre dichas normas.

Por lo expuesto, la Concejal Natalia Lenci UCR sugiere la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza.

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de

ORDENANZA

Artículo 1º.- Modificase el inciso d) del artículo 21 “Inhabilidades”, de la Ordenanza N° 5922 “Código de Ética de la Función Pública”, como parte del Capítulo III: “Impedimentos Funcionales”, que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 21.- No pueden ser funcionarios:

a) Los inhabilitados para el desempeño de cargos públicos.

b) Los deudores del Municipio o que no tengan al día planes de pago.

c) Los quebrados culpables o fraudulentos que hayan sido inhabilitados, mientras dure esta.

d) Los penados por delitos dolosos con sentencia firme, antes o durante el ejercicio de sus funciones, por un periodo igual al doble de su condena y aquellos funcionarios públicos que, antes o durante el ejercicio de sus funciones, tengan causas penales elevadas a juicio, hasta que resuelvan su situación penal, entiéndase por tal el sobreseimiento o la sentencia absolutoria firme.

e) Los deudores alimentarios.

f) Los declarados incapaces judicialmente”.

Artículo 2º:- De forma.