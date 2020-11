El proyecto

VISTO: La situación que atraviesa Carlos Paz Gas S.A.

Y CONSIDERANDO: Que el contrato de sociedad de la empresa Carlos Paz Gas S.A. se vence el 30 de noviembre del año 2020.-

Que el estatuto social de la empresa Carlos Paz Gas S.A. establece que la duración de la misma es de quince (15) años, con posibilidad de prórroga en acuerdo de las partes por diez (10) años más.-

Que Carlos Paz Gas S.A. es una empresa con participación accionaria del Estado Municipal –CLASE A- y de una Cooperativa local –CLASE B-, donde la presidencia del directorio le corresponde al Socio CLASE A.-

Que en el caso de la disolución de Carlos Paz Gas S.A. la LEY 24076 y sus reglamentaciones, disponen la intervención del ENARGAS, posibilitando que otra Distribuidora o Subdistribuidora, la más cercana a la zona de prestación de Carlos Paz Gas S.A, se haga cargo del servicio.-

Que esta medida traería como consecuencia la posibilidad cierta que una empresa privada se haga cargo de la subdistribuccion del gas en nuestra Ciudad.-

Que la ciudad tiene en Carlos Paz Gas S.A un patrimonio activo y estratégico para el desarrollo local de una gran magnitud con un objeto social que prioriza los intereses de los vecinos por sobre las corporaciones.-

Que Carlos Paz Gas S A es una empresa que no genera pérdidas y por lo tanto se transforma en el botín de las corporaciones multinacionales que saben de la gestión exitosa en nuestra ciudad. Siempre generó ganancias y éstas deben ser reinvertidas en más y mejor servicio.-

Que costó mucho esfuerzo político y económico para la Ciudad armar y sostener a esta empresa.-

Que debe reconocerse al gas como un servicio básico al cual la ciudadanía tiene derecho y que como vecinos de una ciudad turística no podemos darnos el lujo de cometer errores que pongan en peligro la sustentabilidad de nuestra economía.-

Que el accionar de la empresa local Carlos Paz Gas S.A. posibilito con la planificación e instalación de redes de gas natural, la expansión del servicio a muchos de nuestros barrios.-

Que la relación entre el estado Municipal y la Coopi ha resistido las diferentes políticas de los distintos gobiernos que han tenido la responsabilidad de velar por los intereses de los vecinos.-

Que en la segunda Asamblea Extraordinaria de accionistas de Carlos Paz Gas S.A. llevada a cabo el día 16 de octubre del corriente año, al tratarse el 3° punto del orden del día: “Prorrogar el plazo de duración de la sociedad por el término de 10 años a contar del 1/12/2020 conforme lo autoriza el art. 2 de los estatutos sociales, en consonancia con lo establecido en el art. 95° LSC.”, en la cual el accionista clase B expresa su voto positivo por la prórroga de la vigencia de la sociedad, el representante del accionista clase A manifiesta que si bien coincidía que debían preservarse los intereses de la comunidad de Villa Carlos Paz …que no tiene una resolución emanada de los órganos pertinentes a los fines de expresarse en la asamblea y por ende este representante no tiene facultades ni mandatos para expedirse sobre el tema en tratamiento, materia del orden del día, no pudiendo exceder sus facultades de representación. Consecuentemente mociona y vota por la no aprobación de la prórroga del contrato social como se ha propuesto en el orden del día en tratamiento…-

Que la importancia de la situación que atraviesa Carlos Paz Gas S.A. es de tal magnitud que debe contemplarse la posibilidad de utilizar los institutos de la democracia semidirecta planteados en nuestra Carta Orgánica Municipal más específicamente su artículo Nº 195.-

Que el Articulo N° 195 de nuestra Carta Orgánica Municipal establece: El Concejo de Representantes o el Departamento Ejecutivo pueden convocar a Consulta Popular no vinculante. El voto no es obligatorio. La ordenanza de convocatoria no puede ser vetada. El Concejo de Representantes, con el voto de la mayoría absoluta, reglamenta las materias y procedimientos referidos a ella.-

Que en los términos del artículo N°30° de la Carta Orgánica Municipal, el gobierno municipal debe tener en cuenta que la información pública y la publicidad se realiza con fines informativos, educativos y de prevención y no debe tener finalidad partidaria o electoral en relación a la consulta soberana.-

Que deberá incorporarse al proyecto de presupuesto 2021 las partidas presupuestarias necesarias para la impresión de boletas y gastos adicionales de la consulta.-

Por lo expuesto el Concejal Gustavo Molina- Frente Cívico- CAPAZ- y los concejales abajo firmantes sugieren la aprobación del siguiente Proyecto de Ordenanza:

El CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo 1°: Convóquese en los términos del artículo 195° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Villa Carlos Paz, a Consulta Popular con el objeto de determinar la futura prestación del servicio de gas natural en nuestra ciudad, eligiendo algunas de las siguientes afirmaciones:

La continuidad de la empresa Carlos Paz Gas S. A. como subdistribuidora del servicio de Gas Natural en Villa Carlos Paz. La conformación de una nueva empresa mixta (Pública – Privada) como subdistruibuidora del servicio de Gas Natural en Villa Carlos Paz. Llamado a licitación para la prestación del servicio de Gas Natural en nuestra ciudad por parte de empresas privadas.

Artículo 2°: La Consulta Popular deberá ser realizada en el mes de abril del año 2021.

Artículo 3º: La propaganda de dicho proceso electoral estará a cargo del Presupuesto Municipal y todas las afirmaciones tendrán igual tiempo en Medios de Comunicación Masivos tales como: Radio, Televisión, Gráficos y Digitales.

Artículo 4º: Los gastos resultantes deberán ser previstos e imputados en el presupuesto correspondiente al ejercicio 2021.

Artículo 5º: De Forma.-