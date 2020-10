A instancias de un proyecto impulsado por el concejal Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente), el futuro de la empresa Carlos Paz Gas fue abordado en la sesión del pasado jueves en el Concejo de Representantes.

La propuesta establecía una prórroga por 10 años del contrato societario entre el municipio y a COOPI, que vence el próximo 30 de noviembre. De esta manera se le daría continuidad a la firma que desde el año 2004 brinda e servicio de gas natural en Villa Carlos Paz.

Considerando los plazos fatales y la urgencia de tener una definición, el edil impulsor del proyecto solicitó el tratamiento del tema ese mismo día. Sin embargo, el bloque de Carlos Paz Unido votó por seguir postergando una definición y envió el proyecto a comisión.

“Estoy convencido que no se ha llegado a esta situación de incertidumbre por una mera casualidad o por errores y divergencias en las formas o en el proceso. Creo que esto es parte de una ordenada estrategia que comenzó hace un tiempo para dejar a la empresa primero sin la calidad de subdistribuidora, luego sin la concesión y ahora se deja que muera indefectiblemente para empezar el proceso de liquidación. Esto va a traer perjuicios a la ciudad. De eso no tengo ninguna duda”, dijo Quaranta.

Además recordó que en comisión hay otro proyecto, impulsado en septiembre por el edil Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos) que también plantea una prórroga (en este caso de tres años), a los fines de que el servicio siga estando en una empresa 100% local, y no pase a una empresa privada con fines de lucro ECOGAS.

“Entiendo que lo ideal sería debatir la situación completa de Carlos Paz Gas en comisión, pero reconozco que no hay voluntad política de oficialismo para hacerlo”, dijo Quaranta.

Fue la concejala Carla Livelli la que expresó el punto de vista del bloque mayoritario, focalizando –una vez más- en las críticas que desde Carlos Paz Unido dirigen hacia la Cooperativa integral. “El accionar de la Cooperativa Integral como socia de Carlos Paz gas ha sido muy perjudicial para la empresa. Cometió las irregularidades que todos conocemos y eso le salió la sanción del ENARGAS para que por dos años se tengan que suspender las obras”, dijo.

Y remarcó: “Un prórroga por 10 años es una tema que merece mayor debate, por eso no acompañamos el tratamiento sobre tablas”.

Seguidamente tomó la palabra el concejal Lassaga quien dijo que desde los bloques minoritarios se está intentando abrir una discusión “seria, real y sincera” sobre la prestación del servicio de gas natural. “Parece que a Carlos Unido no le interesa trabajar los proyectos en comisión que no le son propios”, expresó y recordó que su proyecto fue presentado incluso antes de la asamblea de socios -desarrollada el 16 de octubre- donde el representante municipal dijo que no tenían instrucciones para definir la continuidad o no del contrato societario.

“Carlos Paz Unido es parte del problema. Hace casi 10 años que gobiernan y siguen responsabilizando a aquellos actores que no participan de sus intereses políticos”, dijo el concejal. Y remarcó: “Estas peleas absurdas solo respondan a intereses mezquinos y partidarios”.

Mismas consideraciones tuvo la concejala radical Natalia Lenci, quien expresamente dijo: “No quiero que venga ECOGAS a prestar el servicio a Carlos Paz. La ciudad se merece que el servicio esté en manos del municipio y de una cooperativa. El servicio ha sido prestado de manera excelente durante los últimos años. Si tomamos los informes del Defensor del Pueblo, los reclamos por el servicio de gas no superan el 3%. Es un capricho no querer hacer un contrato nuevo con esta empresa”, consideró.

En la misma línea se expresó Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) quien sostuvo que el gobierno procrastina permanentemente temas que son centrales para la vida de las y los vecinos. “Estamos al límite del vencimiento de la empresa”, recordó y enfatizó: “La solicitud de la prórroga tiene que ver con no perder el valor estratégico que tiene esta empresa para la ciudad”.

En el debate intervino también el concejal Gustavo Molina quien sostuvo que el Concejo tiene la obligación de definir la continuidad o no de la empresa. “Desde esta banca consideramos que Carlos Paz Gas tiene que seguir funcionando tal como lo viene haciendo hasta el presente. Esta empresa forma parte del capital social más importante de la ciudad. Es una empresa estratégica para el desarrollo local”, recalcó.

Solo con los votos del oficialismo, la prórroga no se discutió en la sesión y el proyecto fue enviado a la Comisión General.