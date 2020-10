El concejal Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos), con el apoyo de Gustavo Molina (Capaz), Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) y Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) impulsa un proyecto que persigue como objetivo salvar la empresa Carlos Paz Gas y evitar que el servicio de gas natural pueda caer en manos privadas.

La iniciativa tomó estado legislativo en la sesión del pasado 24 de setiembre y pasó a la comisión de Desarrollo Urbano Ambiental.

La empresa, cuyos socios son la municipalidad y la Coopi, tiene la matrícula de subdistribuidora y el contrato de concesión vencidos, y el próximo 30 de noviembre vence el contrato societario.

Esta situación administrativa y legal ‘pone en serio riesgo la continuidad de la prestación de un servicio público esencial’, dijo Lasaga y advirtió que, ‘en los casos en que Carlos Paz Gas S.A. se disolviera e iniciara un proceso administrativo de liquidación de la empresa, la ley 24076 y sus reglamentaciones, disponen la intervención del ENARGAS, disponiendo que otra distribuidora o subdistribuidora, la más cercana geográficamente a la zona de prestación de Carlos Paz Gas S.A, se haga cargo del servicio’. En la práctica sería ECOGAS.

Por esta razón, la propuesta de los concejales apunta a ‘instruir al Departamento Ejecutivo Municipal para mandatar a los Directores (CLASE A) de la Empresa Carlos Paz Gas S.A. a proponer en Asamblea de Accionistas la prórroga del contrato societario hasta el 30 de noviembre de 2023’. Por otro lado prevé autorizar al intendente ‘a suscribir la renovación del contrato de concesión del servicio de distribución y suministro de gas natural (…) en los mismos términos y condiciones que el anterior oportunamente suscripto (…) por un período de tres años a partir de la sanción de la presente ordenanza’.

Para que el contrato sea válido debe ser aprobado por el Concejo de Representantes, con mayoría agravada.

‘Entendemos que Carlos Paz Gas es una empresa que debe seguir en manos de los carlospacenses. Por eso planteamos una prórroga a la sociedad por tres años, para que en todo caso un nuevo gobierno lo pueda definir con más plazo’, explicó Lassaga a VillaNos Radio.

Rescató que la sociedad, en los términos que está planteada, ‘permite reinvertir la ganancia’ en obras.

‘Más allá de algunas objeciones en cuestiones operativas o de administración, Carlos Paz Gas es muy rentable’, subrayó.

Alertó, en este punto, que si la empresa se disolviera ‘existe el peligro siempre latente de que puedan pasar al ámbito privado las ganancias de la prestación del servicio de gas natural’.

‘El proyecto que presentamos es de mucho sentido común’, indicó.

Jorge Lassaga.

Recordó que al inicio de la actual gestión de gobierno el Concejo de Representantes trató un proyecto presentado por el oficialismo que pretendía prorrogar el contrato de concesión.

‘Aprobar una prórroga implicaba que el contrato se extendiera por más de 15 años, que es lo máximo que establece la Carta Orgánica. Desde la oposición pedimos que se hiciera un nuevo contrato, no una prórroga, para no infringir la COM, pero Carlos Paz Unido no estuvo de acuerdo y eso quedó en el limbo que nos trae a esta peligrosa situación actual’, interpretó.

Para Lassaga, la situación de Carlos Paz ‘debe resolverse en el ámbito político, porque si no se puede generar otro juicio millonario contra el municipio’.

‘Y esto ni más ni menos que la plata de los vecinos afrontando los costos de esta vocación conflictiva que tiene el gobierno.

Hay que dejar de lado las cuestiones personales y poner en el centro las necesidades de los vecinos’, finalizó.

Vale decir que este miércoles se difundió una solicitada firmada por más de un centenar de vecinos reclamando la continuidad de Carlos Paz Gas.

Para respaldar a esta postura se abrió una petición en el sitio change.org que ya suma más de 800 adhesiones.