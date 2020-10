El presidente de Brasil volvió a la carga contra Alberto Fernández y manifestó una vez más sus coincidencias con el macrismo.

Jair Bolsonaro, fustigó al presidente y a su vice, Cristina Kirchner, por su postura a favor de impulsar una ley para despenalizar el aborto, y afirmó que en la Argentina regresó “el zurdaje”.

“Leí que el presidente de la Argentina va a legalizar el aborto. Sacaron a [Mauricio] Macri y el resultado es ese. Pueblo argentino, lo lamento, es lo que ustedes se merecen”, afirmó Bolsonaro anoche durante su transmisión en vivo por Facebook de todos los jueves.

Al hablar sobre los problemas que él mismo enfrenta para gobernar, Bolsonaro dijo que, en la Argentina, Macri fue criticado por los resultados de su gobierno.

El mandatario brasileño lanzó así su segunda crítica en tres semanas contra el Gobierno argentino.

En su exposición también dijo que en su gobierno la Operación Lava Jato “no tiene razón de ser porque no hay corrupción”. Y de paso fustigó a sus lectores: “Estoy viendo en mi página de Facebook a seguidores que ahora me insultan, me dicen que soy corrupto. ¿Puedo decir malas palabras? La puta que los parió, mierda. No me jodan, hablan mierdas sin saber lo que está ocurriendo en el país”, lanzó.

