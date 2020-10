En una nota enviada al intendente Daniel Gómez Gesteira, la Asociación Hotelera y Gastronómica, la Cámara de Turismo y el Centro Comercial de Villa Carlos Paz repudiaron ‘los términos con que el Dr. Emilio Iosa se ha venido refiriendo a la ciudad en diversos medios periodísticos locales y provinciales’.

‘Sin oponernos a las investigaciones científicas que son su menester, tomamos distancia de aquellas que claramente intentan verter un contenido político partidario en momentos de mucha sensibilidad social’, señalaron las cámaras.

La queja es, puntualmente, por una frase donde Iosa sostiene que, ‘tenemos una ciudad quebrada, a la venta, con su infraestructura turística hotelera y gastronómica envejecida y quebrada, esa es nuestra realidad’.

‘Consideramos que no solo desenfoca una situación que no se puede medir en términos de gestiones políticas individuales y ni siquiera estrictamente locales, sino que la exagera a su conveniencia. Olvidando, por ello, el arduo trabajo de numerosos empresarios en sus distintos rubros pero todos ellos afines al turismo que vienen invirtiendo en su infraestructura aun cuando la rentabilidad deja poco margen para inversiones’, expresaron. Y agregaron: ‘Señor intendente, no ignoramos problemáticas profundas como la del saneamiento del lago San Roque, cuya responsabilidad depende mayoritariamente de Villa Carlos Paz aunque no es la única: cuenca baja, media y alta arrastran contaminaciones prácticamente desde el origen de las ciudades.

No ignoramos la necesidad de un saneamiento que plantee etapas y permita el goce de este recurso de generaciones futuras.

Pero lo dicho no tiene ni debe manchar todas las acciones que se vienen llevando adelante, ni menos aún, hacer una promoción sostenida en contra de una ciudad que lo tuvo como candidato a intendente y también como funcionario, aspecto del cual poco se menciona’.

‘Se victimiza el Sr. Iosa cuando hace mención al supuesto ‘llamamiento al silencio’. Quien no puede hablar, de hecho, difícilmente pueda pasearse por los medios para hablar tan abiertamente de lo que sabe y de lo que no sabe también. Desconociendo, una vez más, el esfuerzo de muchos comerciantes, empresarios y Pymes para ofrecer mejores servicios a un turista cada año más exigente’, enfatizaron.

Por último, ‘y en el deseo de que pronto nuestras puertas puedan abrirse al trabajo’ plantearon que, ‘no es momento para hacer política de nuestra ciudad’.

La nota lleva las firmas de Leonardo González (presidente ASHOGA), Eduardo Giordano (presidente Cámara de Turismo) y Jorge Fernández Campón (presidente del Centro Comercial).

Iosa: ‘Este es el momento de la política’ El referente de Carlos Paz Despierta, por su parte, insistió en la necesidad de transformar el Sayago en un hospital que pueda atender pacientes Covid-19, y reclamó la urgente creación de un comité de crisis multipartidario. A través de un video que grabó frente al nosocomio, Iosa advirtió que, ‘no hay ni una sola cama Covid, y no porque se hayan saturado. Nunca la hubo’. Y relató que, ‘la gente viene con fiebre y se vuelve a su casa sin hisopados porque no hay hisopos. El hospital Domingo Funes está colapsado y no tiene camas para atender ni un solo paciente de Punilla’. ‘Algunos dirán que no es hora de hacer política. Pensamos todo lo contrario. Este es el momento de la política. Hay que asumir responsabilidades y tomar decisiones colectivas y contundentes. Señor intendente, necesitamos que el hospital Sayago disponga de camas para atender personas con coronavirus y que no tienen obra social. Y necesitamos urgente la creación de un comité de crisis multipartidario’, remarcó.