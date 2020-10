Ariel Tondo utilizó su cuenta de Instagram para realizar un vivo donde relató de manera pormenorizada lo que viene atravesando desde que se contagió de Covid-19.

El comerciante carlospacense se encuentra internado en el Hospital Italiano de la ciudad de Córdoba.

‘Voy a usar el poquito aire que tengo. El único no tiene q ver con el morbo sino con la empatía y la muestra de solidaridad, contra toda esa gente que descree de la enfermedad. Yo tampoco era consciente de la gravedad y quiero contarles como es y las posibles complicaciones’, comenzó. Y precisó: ‘El lunes me diagnosticaron Covid-19 positivo y el martes mis pulmones colapsaron. Fue muy virulento, tenía 39° de fiebre. A la madrugada me fui solo en el auto, porque ambulancia no había, hasta el Allende. Ahí me atendieron en una carpa externa, me hicieron una tomografía, me pusieron oxígeno y me diagnosticaron neumonía bilateral total. Y me dijeron que no había camas para internarme’.

En este punto, Tondo advirtió que esta enfermedad ‘nos iguala a todos, al de abajo, al del medio y al de arriba.

‘No existe la plata. Y cuando no hay camas y la necesitás, estás complicado’, dijo.

‘Por intermedio de un conocido al que le estoy muy agradecido se liberó una cama en el hospital Italiano, y me fui como pude hasta barrio General Paz para internarme ahí. Al rato ya estaba siendo asistido por los médicos. Todo ya se habían contagiado de Covid. Están aterrorizados. Entran como astronautas a la habitación’, graficó.

Contó que apenas tiene 3% de capacidad pulmonar (‘no tengo oxígeno ni para hacer dos pasos seguidos’) y envió un mensaje ‘a los que descreían, y decían que era un invento de la política’: ‘esta enfermedad está hecha por grandes hijos de puta en el mundo y está destinada a matarte’.

Por eso, pidió ‘no bajar la guardia’.

También hizo referencia a los que plantean que hay que enfermarse para dejar atrás el problema: ‘no se enfermen, no hay camas. Hay Covid en todo Córdoba y van a terminar muriendo en la calle. Es una enfermedad que tiene baja mortalidad si es tratada, pero si no hay recursos el porcentaje crece muchísimo’.

El carlospacense contó que se contagió ‘en el velorio de mi tía. Fuimos todos, la tristeza y la angustia te relaja y nos abrazamos y nos besamos. Hubo tres pelotudos que tenían Covid, nadie lo sabía, y 17 salimos contagiados de ahí’.

‘Si hubieramos seguido con los protocolos capaz que zafábamos, pero no lo hicimos.

Fui al velorio el sábado a las 3 de la tarde y a las 6 ya tenía síntomas. Así de virulento es’, puntualizó.

Insistió con que su mensaje intenta transmitir ‘información real, apolítica y desinteresada, para que cada uno sepa de lo que se está tratando todo esto. Y no en Estados Unidos o en México… en Carlos Paz, a una persona sana’.

‘Esta enfermedad me hizo poner de rodillas’, remarcó.