Al menos tres médicos fueron contagiados con Covid-19 y otros se encuentran aislados, al igual que personal de diferentes áreas, por lo que la atención en el hospital municipal Gumersindo Sayago se ha visto restringida.

La novedad fue confirmada por el secretario de Salud Pública, Julio Niz, al programa ‘El Bissio de la mañana’ (Next).

‘Tenemos médicos aislados por ser contacto estrecho de casos positivos y tres profesionales con coronavirus. Esto hace que falten profesionales y que se restrinjan algunos turnos’, dijo Niz. Y aclaró: ‘estamos tratando de realizar los reemplazos lo antes posible’.

Asimismo reconoció que en el nosocomio no cuentan con todos los hisopos necesarios para realizar los exámenes que se solicitan. ‘Es tanta la demanda que no contamos con la cantidad necesaria. Vamos haciendo a medida que nos van llegando’, detalló.

En este sentido el funcionario deslindó responsabilidades: “Los insumos depende del gobierno nacional, y al no tenerlos no nos da la posibilidad de hacer testeos masivos. En la medida que tengamos los insumos, no dejamos de atender a nadie; pero cuando no los tenemos, los pacientes se tienen que ir a aislar y esperar”.

Dispensario de Colinas

Trascendió que una mujer que trabaja en el área de maestranza en el dispensario de barrio Colinas también dio positivo por Covid-19 y se encuentra aislada.

En tanto, dos profesionales que se desempeñan en el Centro Odontológico de Las Rosas Centro ya fueron dados de alta y retomaron sus labores.