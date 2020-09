Lucía Lauret, más conocida como ‘La Japo’, denunció que víctima de un ataque contra su vida que terminó con su vivienda completamente destruida por el fuego y más de 20 de los perros que cuidaba muertos incinerados.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche de este lunes, en la esquina de Jorge Newbery y El Prado, de barrio Los Manantiales en Villa Carlos Paz. Dos dotaciones de bomberos debieron intervenir para controlar el incendio.









‘Yo estaba en la habitación porque no salgo de noche por miedo a que me hagan algo. Entonces se metieron en mi casa y me tiraron una bomba molotov que cayó sobre un colchón de los perros que se prendió fuego al toque. Con la explosión salí corriendo y saqué ese colchón, pero no me di cuenta que se había prendido fuego otro.

Estuve apagando atrás y cuando volví a la casa ya no había más luz. Solo llamaradas y humo’, relató a La Jornada. Y agregó: ‘Me mojé completamente y trate de sacar todos los perros que pude, pero quedaron 23 muertos’.

Respecto a la situación de la vivienda afirmó que, ‘no sirve más, tiene riesgo de derrumbe’.

‘Me quedé sin casa, sin ropa, sin celular… Me quedé sin nada’, subrayó.

Lauret atribuyó el incendio a que, ‘me mandan gente para destruirme y quedarse con mis bienes’.

‘Hace una semana que me venían merodeando. Los responsables son la municipalidad y la fuerza judicial. Ya están denunciados en la fiscalía general.

No descansan.

No es la primera vez que me queman la casa, pero no de esta magnitud’, señaló.

‘Estoy haciendo todos los papeles para no tener más problemas y quiero recuperar el lote que me usurparon al lado. Por eso intentaron matarme. No es la primera vez. Yo sufrí torturas cuando me privaron ilegítimamente de mi libertad y me encerraron en el Santa María. Soy víctima de abuso de poder’, denunció.

La mujer agradeció la ayuda recibida por parte de sus vecinos.

‘Me quieren mucho’, afirmó.

Voluntarias de la asociación proteccionista Fupa se acercaron para colaborar con la situación de los animales, y también se hicieron presentes directivos del centro vecinal.

‘Necesito mucha ayuda. Algún albañil que me pueda apuntalar la casa para que no se caiga. Y quiero pedir un abogado animalista que me pueda ayudar para recobrar mis derechos y que me constituya en querellante para que no vuelva a haber una masacre de animalitos inocentes’, finalizó.