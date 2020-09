Luego de que se conociera la disposición del COE de restringir la circulación nocturna entre las 20 y las 6 en 44 municipios de Córdoba, el rubro gastronómico mostró su preocupación por la caída en los ingresos prevista por la nueva medida.

Guillermo Natali, miembro de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Córdoba (AEHGC), dijo a Canal 10 que el sector lo tomó de mala forma porque ya vienen restringidos desde hace tiempo. “Hace ya dos meses que se liberó un poco, porque nos faltaban algunos horarios y mesas, que no estamos en desacuerdo, por la parte sanitaria. Pero esto es el tiro de gracia para el sector”, valoró en diálogo con Crónica matinal.

El también dueño de La Perla afirmó que cuando fueron convocados para comunicarles la medida “se llevó una contrapropuesta de circulación para la gente que tiene reserva en bares y restaurantes, para permitir que el sector siga trabajando”.

Según agregó, la mayoría de los restaurantes trabaja mejor a la noche que al mediodía y 10 mil familias viven del sector, donde los ingresos se vieron muy reducidos. “Muchas veces el gobierno provincial y municipal no acompañaron al sector en ayudas como baja de impuestos, Epec nos dio un plan de cuotas en el que los intereses son altísimos. El sector está muy afectado, el 99 por ciento está fundido y algunos no nos estamos dando cuenta, porque dejamos de pagar alquileres y un montón de cosas, y cuando volvamos a la realidad no sé quién va a quedar en este sector”, aseguró.

El gastronómico indicó que intentan compensar la parte sanitaria con la económica: “Sabemos de la situación y de la realidad. No desconocemos lo que está viviendo la provincia y el país, con alta cantidad de contagios y mucha ocupación de camas, pero creemos que la actividad clandestina es la que en gran parte fue la causante de estos contagios”.

Y remarcó que en un bar o restaurante “se cumple con el protocolo, se sanitiza todo, el personal está completamente instruido para actuar, se le toma la temperatura a la gente cuando ingresa y se lleva un registro del público que ingresó”.

Por los efectos de la pandemia, “ya van un 20 por ciento de locales cerrados. Día a día son cada vez más. No sé después de que salgamos de esto, que no sabemos cuándo, qué es lo que va a quedar y qué no. El panorama es desolador, uno habla con los colegas y esto nunca lo hemos vivido, no sabemos qué va a ocurrir y cómo vamos a salir, porque las deudas de todo tipo se acumularon: de proveedores, impositivas, de alquileres, luz, gas, de todo tipo”, explicó el gastronómico.

Natali agregó que intentarán un diálogo con el COE para revisar la medida. “Siempre se está en contacto para ver y analizar la propuesta. Espero que nos atiendan y después de esto que tomen una resolución”.

