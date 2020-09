Con la clara intención de poder conseguir algún dato que permita esclarecer el brutal crimen de Andrea Castana, ocurrido el 11 de marzo de 2015 en el Cerro de la Cruz, su papá, Luis, puso a disposición una recompensa de un millón de pesos.

Por otra parte, y después de mucho batallar en los estrados judiciales, este jueves 24 de setiembre se realizará, finalmente, la prueba de ADN a un joven de Villa Carlos Paz buscando determinar si estuvo, como sospecha Luis Castana, involucrado en el asesinato.

El día que encontraron el cuerpo de Andrea, relató, esta persona ‘se puso a revisar las cámaras de seguridad que había en el acuario de la Aerosilla’, relató Castana a VillaNos Radio. Y aclaró que, más allá de que en aquel momento se desempeñaba en el área de Seguridad Urbana del municipio, ‘no tenía por qué estar haciendo eso’.

‘No está imputado, pero pertenece al círculo íntimo de familiares y amigos de Andrea. Hay testigos de que estuvo revisando las cámaras y también hubo muchas otras cosas muy sospechosas, actitudes que no cierran.

Yo tengo mi teoría. Hace cuatro años que vengo pidiendo este ADN. A lo mejor no tiene nada que ver y ojalá que sea así, porque si no significa que estará involucrado el círculo íntimo y a mí me interesan mis nietos. Su madre fue asesinada y si su círculo interno estuvo involucrado…’, expresó.

A más de cinco años y medio del crimen, ‘estoy cansado, dolido y enojado. Nada bueno’.

En este contexto, decidió utilizar sus últimos ahorros para ofrecer un millón de pesos de recompensa para quien pueda ofrecer algún dato certero que ayude a encontrar a los culpables del crimen.

‘El gobierno había puesto una recompensa de 200 mil pesos (en 2016), pero me parece una burla. Andrea no vale eso’, dijo. Y se mostró convencido de que hay personas que saben lo que sucedió. ‘No puede haber tanto hermetismo. Entiendo que un millón de pesos no te salva la vida pero ayuda. Más no puedo. Son mis últimos ahorros’, señaló.

Aclaró que esta recompensa ‘es independiente al gobierno’ y pidió a la gente ‘que no tenga miedo’.

‘No hace falta ir a la policía. Pueden recurrir a las amigas de Andrea, llamar al estudio de mi abogado, el doctor (Carlos) Nayi o a mi hermano (Guillermo). Esperemos que alguien aporte algo. Ya van cinco años y medio largos… Hasta cuándo vamos a seguir así.

Quiero volver a vivir. Para mi esta recompensa es una inversión de paz’, indicó.

Por último se mostró agradecido con la forma en que se está moviendo el equipo de investigación de la fiscalía a cargo de Ricardo Mazzuchi, a partir del petitorio que se firmó en el marco de una dramática intervención que tuvo lugar a fines de agosto.

Cabe recordar que Luis Castana amenazó con quitarse la vida colgado de una soga en el frente de la sede la fiscalía si el fiscal no accedía a firmar el petitorio.

‘Se está cumpliendo al pie de la letra. Estoy agradecido. Se formó un grupo interesante que está investigando el caso ahora y al menos la causa se mueve.

Le están poniendo unos huevos bárbaros’, graficó.