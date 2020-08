Por estas horas se viralizó un video en las redes sociales donde un vecino de Villa Carlos Paz denuncia que su vehículo fue completamente desmantelado en el corralón municipal.

“Estando mi vehículo en desperfecto a 40 metros de mi domicilio la municipalidad me lo ha secuestrado llevándolo al corralón municipal”, arrancó el relato Maximiliano Quiñones. Y agregó: “En ese momento yo no contaba con el dinero para retirarlo. Cuando junto el dinero me llego por el playón y no me dejan ingresar para poder verlo porque me decían que tenía que pagar antes. Vuelvo a la municipalidad, abono lo que me pedían, y cuando vuelvo con la grúa para poder retirarlo me encuentro con que el auto ha sido desarmado, ‘carneado’. Y hago responsable a la municipalidad de Villa Carlos Paz porque el vehículo estaba adentro del playón. Si eso le hacen a la gente de Carlos Paz, imagínense al turista”, reflexionó.

El hombre filmó un video donde se aprecian claramente las condiciones en las que halló su auto. “Le falta toda la parte eléctrica.

Está todo desarmado. Me han choreado las ópticas, toda la parte electrónica. Me lo han robado acá. Tengo testigos que el auto no estaba así”, señaló ante la presencia de un empleado del corralón.

“Así me lo quiere entregar la municipalidad. El auto solo tenía roto el embrague”, insistió.

Y le habló al empleado: “Usted está viendo caballero, usted está viendo”.

Se nota, además, que estaban rotas las fajas de seguridad que se colocan en las puertas para garantizar que el vehículo no sea abierto.

“Yo cumplí con lo que me pidieron. Pagué. Y ahora quiero que cumplan conmigo porque me han robado. Mis padres son enfermos, necesito trasladarlos y hoy no tengo mi vehículo porque me lo quisieron devolver y no tenía ni la mitad de las partes.

Espero la respuesta de la municipalidad de Villa Carlos Paz”, remató.

Desde el municipio, en tanto, hasta el momento no hubo ninguna declaración sobre este tema.

https://www.facebook.com/groups/671626826264510/permalink/3198613716899129/?__cft__[0]=AZXmmYIU1ow5JZNRjmUHdUfewKq430IKgpJ8W50WxWtiHLop0VzPe8Tr_SSy0LLSj_cm9JdBozcCdCCLnr4WC4WPX_XQmHAIVpaw1MTOIT2GuhRjq5xaHMdyvnfp8uS1d0GESDWrZfSgD43bM50hdu-2jmFCKAl5DfZ9i8l7I60VV7_8LkvFiLu1pmQTr28E02jTUUZP8AoDcE5h_iRd6EAO&__tn__=%2CO%2CP-R