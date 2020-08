El 10 de agosto de 1970 se fundó en Villa Carlos Paz la “Unión Hotelera, Restaurantes, Bares y Afines”. Con el correr del tiempo se transformó en la Asociación Hotelera y Gastronómica (ASHOGA).

Este 50° aniversario encuentra a la institución en medio de una situación muy compleja a partir de la pandemia del coronavirus.

‘Como comisión directiva de Ashoga celebramos el esfuerzo de nuestros fundadores, todos ellos trabajadores y visionarios, que entendieron que los esfuerzos colectivos superan con creces a las acciones individuales.

Ashoga es hoy una de las instituciones más sólidas de Villa Carlos Paz, que ha sabido hacer frente a todos los desafíos propios de cada momento histórico.

Cómo aquel 10 de agosto de 1970, tomamos la bandera de la representación y salimos una vez más a defender la principal actividad económica de nuestra ciudad, en nuestro 50 Aniversario’, señaló la comisión directiva en un mensaje que difundió en las redes sociales.

Por su parte, el presidente Leonardo González sostuvo en diálogo con La Jornada que este aniversario ‘nos encuentra en medio de una situación atípica’.

‘50 años no se cumplen todos los días y lo ideal hubiese sido festejarlo de otra manera, pero evidentemente eso no es posible’, afirmó en relación a las restricciones que impone la pandemia.

Sobre el panorama del sector afirmó que, ‘vemos mal todo’.

‘La ley de emergencia que pretendíamos que se sancionara, con determinadas especificaciones, no sale. E incluso no sale la que el mismo gobierno propone. Y en el medio estamos nosotros.

Lo ideal para el sector es que se determinara un parate respecto al pago de servicios y todo tipo de impuestos hasta que no se reactive la actividad.

No digo que nos condonen las deudas, no queremos ser diferentes del resto de la sociedad que también padece esto, pero pedimos detener el sangrado, que no nos sigan llegando las boletas con la orden de ser cobradas, incluso con los planes que nos están proponiendo algunas empresas de servicios.

Hace cinco meses que no hay ingresos de ningún tipo ni perspectivas que se reactive en lo inmediato, y además tenemos la prohibición de abrir”, reseñó.

En este sentido planteó que un hotel ‘se considera un mayor foco infeccioso que un supermercado, cuando allí hay mucho más intercambio entre persona y persona, aun con las medidas sanitarias que se imponen’.

‘Sería bueno que se liberara la prohibición de trabajar. Así por más que sabemos que no vamos a trabajar, el que quiera hacerlo, aunque sea para recibir un pasajero o dos y que su moral se reactive y salga de la depresión en la que estamos sumidos todos, lo pueda hacer.

Con eso el ánimo de algunos de nosotros va a cambiar de alguna manera. Es lo mismo que les pasó a los gastronómicos’, sugirió.

Respecto a las expectativas para el verano, González insistió con que ‘las posibilidades de tener temporada dependen siempre de la cuestión sanitaria’.

‘Encima tenemos al ministro (Daniel Gollán, titular de la cartera de Salud de Buenos Aires) que dijo que la temporada de verano es inimaginable sin una vacuna.

No había necesidad de hablar del verano. Faltan cuatro meses y pueden pasar muchas cosas.

Es muy desalentador que una persona del gobierno salga a decir que es inviable una temporada de verano. Entonces podemos decretar el cierre hoy de todos nuestros negocios, y pedirle a las autoridades que no nos cobren más nada y veamos cómo pagamos todo lo que debemos. Y nos dedicamos a trabajar de otra cosa’, se quejó.

El titular de ASHOGA también se refirió al petitorio que a nivel local presentaron ante el municipio y reconoció que la respuesta no los conformó.

‘La ordenanza que se sancionó tiene parte de lo que pedíamos. No todo. Siempre quedan cosas pendientes. Apelamos a la buena voluntad del gobierno, para que así como accedieron a aprobar esa ordenanza vean con el avance del tiempo que es imprescindible incluir la totalidad de los pedidos que hicimos’, dijo. Aclaró que, ‘no hemos vuelto a presentar una nota insistiendo porque no queremos entrar en ese ida y vuelta que genera un desgaste y un deterioro de la relación que no tiene ningún sentido’.

‘Hay decisiones que deben ser tomadas a nivel municipal y provincial’, reiteró.