El concejal Daniel Ribetti atribuyó a una operación política en contra de Carlos Paz Despierta las denuncias en su contra por una presunta incompatibilidad para ejercer el cargo.

“Estamos ante una trama cinematográfica por la espectacularidad e impunidad con que se planteado. No hay ni hubo ninguna incompatibilidad para desempeñarme como concejal”, aclaró.

Se lo ‘acusa’, básicamente, de ser delegado de la Coopi, por lo que no podría ser concejal en tanto sería parte de una empresa concesionaria de servicios.

“No soy delegado en este momento y no sé a raíz de qué viene eso. Pero he visto en las redes sociales personas con larga trayectoria política y asociadas al gobierno actual planteando esa falsedad, que tiene la dinámica de una operación política que busca desprestigiarnos. Es un acto desesperado”, interpretó en diálogo con La Jornada.

La denuncia se formalizó a través de una carta enviada por un grupo de vecinos al Concejo de Representantes, a la que luego se adjuntaron unas cien firmas.

“Muchas de esas personas que aparecen allí nos han constatado han firmado reclamando otra cosa, nada que ver con mi persona, y aparentemente fueron anexadas a la nota en mi contra. Estamos ante una manipulación artera de la voluntad de los vecinos que han firmado y, entendemos, ante la comisión de un delito.

Lo estamos analizando con los asesores legales y vamos a hacer la presentación judicial correspondiente”, adelantó.

Consultado sobre el trámite administrativo que desencadenó la nota, afirmó que, “fue muy extraño”.

“Tomaron como válidos esos cuestionamientos y la presidenta me pidió que me expida en 48 horas, lo que efectivamente hice y el tema quedó ahí. Pero me llama la atención que se le dio curso a una nota cuya verosimilitud está en cuestión. Personalmente me dirigí a la secretaría legislativa el viernes y pedí ver los originales, pero no estaban a disposición. Es decir que se le dio curso a un procedimiento en mi contra sin contar con los originales”, reseñó.

A justo un año de haber asumido como concejal, Ribetti sostuvo que, “este tipo de patrañas confirma un poco esa idea que tiene el ciudadano de a pie respecto a la mugre de la política tradicional”.

“Con este tipo de artilugios buscan que todos terminemos en la mima bolsa. Pero Carlos Paz Despierta tiene vocación de gobierno. Nos metimos sin venir de la política porque queremos gobernar esta ciudad y darle a la política la renovación que necesita.

Todo este tipo de manipulaciones y situaciones arteras y viles no deben existir más. Nuestra sociedad no puede evolucionar si la gente que hace política dedica su tiempo a esto, y no a diseñar políticas públicas en función del bien de los vecinos”, reflexionó.

“Ese es el balance que hago de este año como concejal. Me queda una sensación amarga. En el discurso el intendente nos dice que estamos a tiempo y yo me pregunto a tiempo de qué. De responder a estas mentiras, estas patrañas, de explicar que todo lo que inventan para justificar su inutilidad es en base a deteriorar la imagen del resto de la ciudad.

Los que están a tiempo son ellos. Están a tiempo de que revean sus prácticas y de aplicar un correctivo a esos militantes que se aprestan a desprestigiar su partido político”, indicó.

Por último se refirió sin ambigüedades a Carlos Paz Unido: “No me cabe duda que en el partido que gobierna hay gente buena, pero lo que se ve de afuera es que la mala es la que conduce”.