‘El día 20 de Julio entró una nota en el Concejo de Representantes planteando una supuesta incompatibilidad respecto mi condición de Concejal electo, situación que explique en tiempo y forma según los requerimientos del cuerpo legislativo.

A esa nota de 20 de julio, se agregó por secretaría legislativa (el día 21 de Julio) cinco folios con más firmas cuestionando la legitimidad de mi cargo. Sobre esta situación fui informado el día 29 de Julio y conminado a responder en 48hs. Cosa que hice el día 31 de Julio tal como se me solicitó.

Cuando fui el día 31 de julio a pedir a la Secretaría legislativa el ORIGINAL de las firmas anexadas para verlas, me ofrecieron una fotocopia de las mismas, NO HAY UN ORIGINAL DE LAS “CIEN” FIRMAS EN MI CONTRA EN PODER DE LA SECRETARÍA LEGISLATIVA DEL CONCEJO DE REPRESENTANTES.

Como podrán ver en la imagen que les comparto, la nota presentada en FOTOCOPIA en mi contra, consta de un encabezado escrito a mano puesto sobre una hoja con la frase “Adjuntar a nota de pedido de informe presentada el día 20-07-2020 del Consejal Riveti” (Concejal Ribetti).-

Tengo fuertes razones para sospechar un posible engaño, en su buena fe, a los vecinos que aparecen abalando esta nota en mi contra, supongo que se les podría haber invitado a firmar un reclamo por otro motivo, y luego, sus firmas ser usadas con el fin de desacreditarme a mi, a mi partido, a mis colaboradores y los vecinos y vecinas que nos votaron.

Espero estar equivocado en mi sospecha, ya que esto plantearía una posible situación de extrema gravedad institucional y la posibilidad de la existencia de varios delitos los cuales de comprobarse serán expuestos en la justicia para su investigación. La gravedad institucional planteada en el hecho de que se reciba una fotocopia de firmas y NO LOS ORIGINALES en un tema de semejante gravedad cuestionando la legitimidad del cargo de un Concejal, luego que la nota entre al Concejo el 20 de Julio, y que yo sea informado nueve días después, estableciéndoseme un plazo de 48 hs. para responder, lo cual acredita que el cuerpo le dio relevancia a una presentación en fotocopia sin corroborar la autenticidad de la misma. La nota en cuestión no exhibe un número de contacto ni la identidad de quien la presentó, solo exhibe rúbricas y números de DNI y no de los nombres legibles de sus presentantes. Esto también es muy grave, posibilitaría a que cualquier vecino traiga cualquier nota en contra de cualquiera restándole seriedad al cuerpo. Solo puedo pensar que el sesgo partidario de los funcionarios está más centrado en desacreditarme que en establecer procesos administrativos transparentes.

Cuando mis padres me decían “no te metas en política que son todos una mugre” me resistí a creerles, pensé que la mala experiencia que habían tenido ellos en el comité, renegando de las tres manos que manejaban todo era lo que justificaba ese enojo y que no era para tanto. Veo que las mañas de la vieja política no desaparecen.

Vecinos, en la Ciudad que queremos vivir no habrá lugar para estas patrañas, a no desanimar, la política nos trajo a esta situación y es nuestro deber ciudadano y patriota enfrentar esta mugre y dejarles a nuestros hijos un mundo mejor.

Por último dejo mis datos de contacto para que los vecinos que adhirieron en mi contra puedan preguntar lo que gusten y dejo también las imágenes con las cinco hojas de firmas para que ustedes, vecinos y vecinos puedan ver si han sido engañados en su buena fe o si realmente han firmado en mi contra.

Mail: concejaldanielribetti@gmail.com

Tel.: 03541 43-0752’.