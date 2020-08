Emilio Iosa, referente del partido Carlos Paz Despierta, fustigó sin miramientos al intendente Daniel Gómez Gesteira tras el discurso que pronunció este sábado en el marco de la apertura del nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo de Representantes.

‘Desde la primera versión de La Guerra de las Galaxias que no veía ni escuchaba un ficcional tan bueno’, afirmó en su perfil de Facebook.

‘Cuarenta personas estaban siguiendo su discurso en esta red… es impresionante lo alejado de la realidad que está el Gobierno de la Gestión Comunitaria.

La descripción del intendente sobre una ciudad modelo de sostenibilidad es la ficción y la contracara de una ciudad, que en la calle se derrumba. Villa Carlos Paz hace rato que está a la deriva y manejada a la distancia con el piloto automático”, dijo Iosa. Y planteó que, “el cinismo del discurso del intendente duele en lo más hondo de una ciudadanía que no percibe del Gobierno ni humildad, ni trabajo colectivo, ni responsabilidad, ni reacción política ante los problemas más evidentes”.

“Un Gobierno que se jacta de haber descubierto la palabra sostenibilidad ambiental y que la repite para memorizarla pero, no sólo no ha firmado su adhesión a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, sino que se niega a hacerlo y cajonea el proyecto de ordenanza que lo sugiere, sólo porque es una iniciativa política de la oposición.

Un Gobierno que habla de salud cuando va dejando sin trabajo a profesionales de servicios esenciales en el hospital público, sin reponerlos. La misma gestión comunitaria que hace ya una década no sabe, no quiere o no puede generar un turnero digital para que los vecinos enfermos, no hagan cola a las cinco de la mañana.

Un Gobierno que se jacta de gestión pero hace más de cien días que ha permitido que la ciudad y los vecinos carezcan de transporte público y que mucho antes de la pandemia, no podía garantizar el derecho cívico de la movilidad urbana. Ojalá lo hagan ahora.

Un Gobierno que se jacta de su compromiso social mientras «secuestra» los pastelitos de gente trabajadora y «denuncia penalmente» a los vecinos que solidariamente hacían lo que no estaba haciendo el estado…

Podría aburrirme de relatar tan alto nivel de cinismo político después de haber escuchado hoy al Sr. Intendente, pero quiero hacer hincapié en el desafío que los carlospacenses tenemos por delante: DESPERTAR. Porque el telón anaranjado se va a caer y lo que hay detrás de bambalinas, habrá que hacer un gran esfuerzo colectivo para limpiarlo”, escribió.

