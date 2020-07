El concejal Carlos Quaranta (CPI), junto a los ediles Jorge Lassaga (CPST), Daniel Ribetti (CPD) y Gustavo Molina (Capaz), presentó un proyecto para generar un sistema que resuelva de manera definitiva los turnos del Hospital Sayago. La propuesta también busca sostener todas las especialidades médicas y profesionales necesarias durante la emergencia sanitaria, y ponerle fin a las facultades especiales otorgadas al intendente para asignar partidas presupuestarias.

Como primer punto la iniciativa busca implementar un “Sistema Único de Turnos” para sistematizar y brindar una adecuada organización a la prestación del servicio de salud en el Hospital Gumersindo Sayago. “Desde hace años escuchamos a las vecinas y vecinos de la ciudad reclamar por un sistema de turnos que evite las largas colas a la madrugada, sufriendo las inclemencias del tiempo y, en muchas ocasiones, sin obtener ningún resultado. Este proyecto no es más que la respuesta más adecuada a una problemática desatendida constantemente por el Ejecutivo Municipal a lo largo de todos estos años”, dijo Quaranta.

La propuesta abre la posibilidad de acceder a los turnos de todas las especialidades a través de la página Web, de una App, un teléfono exclusivo para turnos, y un WhatsApp exclusivo, “lo que debe sintetizarse en un único sistema de registro y control, que permitirá el seguimiento estadístico y la posibilidad de cancelación y adelanto de turnos”.

Por otro lado, el proyecto también apunta a resguardar que no se vea resentida la atención sanitaria por disminución de profesionales u otras cuestiones. “No podemos, en medio de una crisis tan grave, dejar a las vecinas y vecinos haciendo colas a la intemperie para obtener un turno médico o decirles que no van a poder seguir atendiéndose con su médico especialista porque no se le renovó el contrato. Es una medida insensible desde lo humano y que vulnera principios establecidos en la Carta Orgánica Municipal que expresamente hacen hincapié en una mirada preventiva e integral de las políticas públicas en materia de salud. No puede ser que una mujer embarazada o con niños pequeños o un adulto mayor hoy, tengan que hacer colas a la madrugada por un turno que, muchas veces, ni siquiera consiguen”, señaló el concejal de Carlos Paz Inteligente. Como tercera medida se propone dejar sin efecto las facultades especiales otorgadas al intendente Daniel Gómez Gesteira para asignar recursos durante la pandemia. “En marzo el Concejo de Representantes le otorgó, por unanimidad, facultades especiales al intendente municipal para reasignar recursos en forma ágil, con la idea de que se refuerce el sistema sanitario y ofrecer un mejor servicio de salud a la ciudadanía, pero no para disponer achicamiento cuando más lo necesita la gente”, cuestionó Quaranta. Y planteó: “Han pasado más de cien días desde el inicio del aislamiento social. Todo ese tiempo, tanto el Estado nacional como el provincial generaron múltiples instrumentos para responder a esta situación, y estamos convencidos que en especial en estos momentos más agudos, el municipio debe acompañar con políticas sanitarias que más que nunca ayuden a los carlospacenses”.