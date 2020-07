En las últimas horas se conoció que el neurólogo Daniel Ferrero, tras varios años de trabajo en el hospital municipal Gumersindo Sayago, fue informado ‘por teléfono’ que su contrato no sería renovado ‘por cuestiones económicas’.

El profesional, de vasta trayectoria en el sistema de salud, se consideró despedido y denunció ‘discriminación’ ya que apunta a que la decisión fue tomada porque tiene más de 60 años.

La carta publicada por su hijo Federico en la red social Facebook, se hizo viral.

El escrito

“Después de trabajar varios años como médico neurólogo en el hospital Municipal de Villa Carlos Paz (G Sayago) me comunican, por teléfono, ¡si! Por teléfono, que no me van a renovar el contrato de trabajo por cuestiones económicas.

Lamentablemente no fui el primer medico/a despedido de más de 60 años; disculpen, ¡pero yo lo siento así! ¿ustedes también sienten el sabor a discriminación? Qué manera tan particular de aplaudirnos, debe ser que nos están cuidando.

En contraposición con nuestra vocación (y siento vergüenza ajena) pero no me queda otro remedio que usar este medio para despedirme de mis compañeros de trabajo y de la gente que intente ayudar en todos estos años. Y dejar en claro que siempre contarán conmigo.

Cuidemosnos entre todos hasta que le ganemos a esta pandemia. A los colegas más jóvenes les quiero pedir que conozcan y hagan cumplir sus derechos , que no seamos obsecuentes, que no discriminemos a nadie bajo ninguna circunstancia, que valoremos y respetemos a los mayores , que podamos pensar …que seamos libres; porque ésta es la otra vacuna contra la otra pandemia que asola este país desde hace décadas: LA MEDIOCRIDAD de la mayoría de la dirigencia”.

La información que circula es que el de Ferrero no es el único caso de un especialista cuyo contrato no ha sido renovado en los últimos días. Ante esto, desde el municipio no se ha brindado ninguna explicación sobre las razones y los alcances de este recorte.

De mi padre, el Dr. Ferrero, a la querida dirigencia del Hospital Municipal Gumersindo Sayago y la Municipalidad de… Publicado por Eze Ferrero en Sábado, 18 de julio de 2020