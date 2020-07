El video de los inspectores de la municipalidad de Villa Carlos Paz decomisando pastelitos, bolas de fraile y pan casero a un matrimonio que los vendía en la costanera generó enorme repercusión.

Podría decirse que el repudio y la indignación respecto a la actitud esgrimida por los empleados de la ‘Gestión Comunitaria’ han sido unánimes. Y las críticas hacen foco en la evidente falta de empatía y solidaridad de quienes cobran puntualmente su sueldo todos los meses en contra de vecinos que, en el marco de la pandemia y la gravísima crisis económica, buscan la manera de sobrevivir.

Jorge y Cristina Lastra son los pasteliteros que sufrieron el atropello (otro más) de la gestión que lidera el intendente Daniel Gómez Gesteira.

“Yo cobré el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) la semana pasada e invertí en comprar todo para poder trabajar. Hasta gas tuve que comprar porque no teníamos. Nos levantamos a las 7 con mi señora e hicimos pastelitos, pan y bolas de fraile. Y nos fuimos a la costanera con todas las energías y el protocolo para poder trabajar y ganar un mango”, contó Jorge a La Jornada. Y subrayó que en medio de la pandemia, “la municipalidad non dio vuelta la cara a todos los vendedores ambulantes”.

Cuando estaban en la zona de la Bahía del Gitano, llegaron inspectores del municipio diciendo que no podían vender y que les iban a hacer un acta y a decomisar la mercadería.

“Te digo algo. Nos alcanzó para comprar un solo par de guantes y los estaba usando mi señora que era la que atendía”, acotó.

“Pedí al inspector que me diera su nombre pero me respondió: ‘quién sos vos para darte mi nombre’. Y empezó a increparme. Después llamaron a un policía y cuando hacen el acta no cuentan la mercadería. Las bolas de fraile no las anotó”, acusó.

Sostuvo que él tiene permiso para vender y que como estábamos en Fase 5, pensó que lo podían hacer. “Porqué los bares pueden trabajar, con personas encerradas en un lugar sin barbijo, y nosotros no que estamos al aire libre con barbijo y con guantes, y alcohol en gel para la gente”, comparó.

Recordó que previo a esto, “presentó un escrito al intendente con el protocolo sobre cómo íbamos a vender en la pandemia, pero no me lo respondió”.

Como corolario de la intervención municipal, “se llevaron todo, hasta el mantel, la mesa y el alcohol en gel”.

“No soy yo solo. Somos muchas familias que vivimos de esto. Lo hice para poder tener un peso para poder pagar la luz. Vivo en una obra que me prestan, pero eso la municipalidad eso no lo ve”, señaló.

También se quejó de que el empleado municipal lo trató de analfabeto: “Seré lo que sea, porque no sé leer ni escribir, pero soy una persona que me quiero ganar la vida sin molestar a nadie”.

Este lunes a las 9, los pasteliteros se reunirán en la Plaza del Avión para acordar cómo seguir, mientras esperan la respuesta al pedido de audiencia con el intendente.

“No pedimos bolsones. No pedimos nada, solo queremos que nos dejen trabajar.

Ellos no lo entienden porque tienen un sueldo y tienen para llevar alimento a sus hijos. Pero hay gente, como nosotros y como un montón, que no lo tiene. El pueblo de Carlos Paz está pasando cosas difíciles. ¿Y el intendente?

¿Sabés cuando lo vimos? Cuando fueron las elecciones en Colinas y nunca más lo vimos en el barrio. Lo vi también en las mateadas que hacían en la costanera porque yo vendía allí. Él me dijo que si ganaba no iba a tener que vender más porque me iba a dar un trabajo.

Todavía estoy esperando lo que prometió”, finalizó, decepcionado.