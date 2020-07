En el marco del autazo para reclamar justicia que se concretó este sábado, al cumplirse cinco años y cuatro meses del crimen de Andrea, su papa, Luis Castana, insistió con que el asesinato no fue al azar ni obra de un depredador sexual, como se plantea en una de las líneas de investigación.

“Un violador no se toma tantas molestias. Si no encontrábamos a Andrea ese día, y hubiera llovido el sedimento bajaba hacia el árbol, cubría las piedras y no la encontrábamos nunca más”, dijo. Y reparó en que en el cuerpo de la joven el autor dejó evidencia en forma de ADN: “¿Si fue premeditado, por qué? Yo hice esa pregunta porque no lo sabía, y me dijeron que era porque estaban seguros que no la iban a encontrar”.

“Yo en ese momento estaba en Villa Gesell, con mi mujer. Creo que hasta esperaron que me vaya para hacer lo que hicieron”, afirmó, apuntando sus sospechas al círculo íntimo de la joven.

En este sentido recordó que días antes que se declarara la pandemia acercó a la fiscalía un cúmulo de pruebas que, según su perspectiva, permitirán resolver el crimen. Tanto en lo que se refiere al autor intelectual, al autor material y a los encubridores.

“Para mí ese material es muy importante pero no sé en qué quedó. Cuando abrió nuevamente la fiscalía hace poquito fui y salió la secretaria que me dijo que había un número en la puerta y tenía que llamar para que me den un turno. Que vea a este, que vea al otro, para que me den un turno. Me fui al carajo. Qué turno. Hasta cuándo con turnos. No supe más nada. Nadie avisa nada, nadie llama”, relató a La Jornada.

Sobre las pruebas detalló que se trata de “unos cuántos nombres, fotos y documentos. Todo. No sé si investigaron algo de eso”.

Hizo hincapié en que a una de las cinco personas que aparecen involucradas, “nunca se le hizo la prueba de ADN”.

“Y yo hace años que pido eso, antes de saber ese tema. Hace dos años al secretario anterior le pedí que por favor le hagan la prueba de ADN y me lo prometió, pero nunca se lo hicieron”, se quejó.

La insistencia tiene que ver con que cree que esta persona sería quien violó y mató a Andrea. “Es una de las cuatro o cinco personas que me dieron el dato”, acotó.

Dejando entrever hacia dónde se dirigen sus sospechas, reflexionó: “Yo tengo mi teoría y Dios quiera que me equivoque. Pero no por la gente que rodea al tema, por los nenes de mi hija.

Ya perdieron a la madre… suficiente…”.