El Centro Comercial de Villa Carlos Paz llevó a cabo un relevamiento que integró el informe difundido por la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) y que da cuenta del tremendo impacto en el sector de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

El dossier precisa que, en nuestra ciudad, un 15% de los locales comerciales ya se vio obligado a cerrar sus puertas. Y los que se mantienen registran caídas en las ventas de hasta el 70%.

“Hicimos un relevamiento aproximado e informamos a Fedecom un 15% de cierres, aunque la cifra no es la definitiva, ya que si bien algunos están abriendo no saben por cuánto tiempo van a poder seguir”, señaló Jorge Fernández Campón, presidente de la entidad mercantil a La Jornada. Y advirtió que la concurrencia de clientes “ha disminuido muchísimo por falta de dinero, por miedo, de todo un poco… No sé qué va a pasar en 30 o 40 días más”.

Sostuvo que las ventas “están un 70% abajo” de lo habitual para los rubros no esenciales. En tanto los esenciales, principalmente los vinculados a alimentos y medicamentos, registran caídas de entre un 30 y un 40%.

“Seguramente habrá más cierres. Lamentablemente. Salvo que hubiera un salvataje muy rápido.

Venimos de una temporada floja, con mucha gente pero poco gasto, y entonces los ahorros han sido mínimos. Y si a eso le sumamos cien días donde prácticamente no ha ingresado un peso, es imposible sostener un comercio. Por más que impongan la doble indemnización o lo que sea, cuando tenés que cerrar, tenés que cerrar, con qué vas a pagar a los empleados. Todo esto se verá reflejado en mayor cantidad de gente desocupada. El problema es serio y estamos cada vez peor”, reseñó.

A nivel nacional el Centro Comercial acompaña el pedido de sanción de una ley de Emergencia Turística. “Es imprescindible que bajen los impuestos y se vea la manera de que subsistan la mayor cantidad de empresas posibles. Levantar todo esto será muy difícil”, estimó Fernández Campón.

Planteó, asimismo, que hay que analizar de qué forma “se puede ir habilitando la parte turística, primero dentro de la provincia de Córdoba. Hay que buscar una salida porque esto va para peor”.

Sobre las vacaciones de invierno reconoció que no hay ninguna expectativa: “Cero. No hay. Olvídate. Pero por lo menos hay que ver si para octubre se puede recuperar algo del turismo estudiantil y ver cómo hacemos con la temporada de verano”.

Respecto a las acciones que lleva adelante el municipio, criticó que “sigue cobrando las tasas con recargos”.

“Me parece sumamente injusto. No se puede cobrar recargo cuando ha sido el Estado quien ha dicho que no se podía trabajar. No entra plata, no podés pagar, y después te cobran con recargo. Me parece una injusticia”, dijo. Y planteó como necesario que continúe “por lo menos julio, agosto y setiembre la no cobranza del impuesto a las ventas”.