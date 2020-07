Al comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Federación de Estudiantes Secundarios Punilla, espacio de representación estudiantil asentado en cada una de las localidades del departamento, por medio de los más de 50 Centros de Estudiantes que la conforman, comenzó un proyecto de investigación acerca de cómo los jóvenes estudiantes se encontraban transitando esta pandemia.

Para llegar a las situaciones que viven día a día los estudiantes, desde la Federación se originó una encuesta destinada a los estudiantes secundarios del Valle de Punilla, titulada ”Realidades de los Estudiantes Durante la Cuarentena”, que fue respondida por dos mil estudiantes de los diversos claustros educativos del departamento.

Este lunes, los representantes estudiantiles de la FES Punilla, se acercaron a sus municipios a presentar los resultados de todo este proceso a sus intendentes y jefes comunales, a modo de visibilizar cada una de las situaciones que ha desatado esta pandemia desde el ámbito educativo.

“En todo este proyecto se vio reflejado el trabajo de cada estudiante, que gracias a la organización colectiva, desde su lugar y en esta compleja situación también, pudo aportar y depositar su granito de arena. Fue un largo proceso, justamente por todo lo que significó diseñar la encuesta, difundirla a nuestros compañeros, agrupar los datos, realizar los gráficos pertinentes de las instituciones, localidades y de todo el departamento. Posterior a todo ello, los análisis socioculturales y económicos correspondientes, elaborar las notas destinadas a cada organismo de gobierno. Esas fueron tan sólo algunas de las cosas que hicimos en torno a este trabajo, y lo más destacable, es que todo el laburo nos lo pusimos al hombro pibes y pibas estudiantes secundarios”, manifestó Francisco Zuzek, presidente del Instituto Sagrada Familia de Cosquín.

Pedro Sánchez Velasco, titular del Centro de Estudiantes del Dante Bonatti de Icho Cruz, señaló que, “este censo nos permitió afirmar que hay muchos jóvenes que hoy no están pudiendo acceder a la educación, que es un derecho reglamentado en nuestra Constitución Nacional. Además, no sólo existen problemas en torno a la falta de conectividad, sino también, acerca de los contenidos que se están dando, que muchas veces, no son del todo comprendidos, y los estudiantes terminan realizando los trabajos exclusivamente para cumplir plazos. Y por no hablar se los sentimientos, en donde, en estas circunstancias, reina la angustia, el estrés, y no se puede ver más allá. A todo esto, se le suma la difícil situación económica que estamos atravesando, habiendo compañeros que se ven en la obligación de vender sus computadoras para cubrir los gastos de sus hogares”.

Micaela Farías, presidenta de la FES Punilla y del Centro de Estudiantes del IES de Villa Carlos Paz, destacó que, “sabiendo todo esto, y con la fuerte convicción de que la educación no debe ser para unos pocos, desde la Federación, decidimos no quedarnos al margen”.

“La idea es poner en la agenda social y política, las realidades que vivencian los estudiantes de Punilla, dado que la educación no es algo postergable, ni minoritario, y así, poder trabajar en conjunto con las autoridades en búsqueda de soluciones superadoras a cada una de estas falencias. Carlos Paz, Icho Cruz, Santa Cruz del Lago, Tanti, Parque Siquiman, Bialet Massé, Santa María, Cosquín, La Falda, La Cumbre y Capilla del Monte, son tan sólo algunas de las localidades a las que ya llegaron los resultados de la encuesta. Además, estos informes serán enviados a los directivos de las distintas instituciones educativas y al Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba. Ya estamos trabajando en conjunto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para afrontar juntos esta situación y ponernos a disposición, como lo hemos venido haciendo, ante las necesidades de cada estudiante que hoy se le está haciendo difícil”, concluyó.