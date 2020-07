“Esperábamos mucha gente pero la convocatoria superó las expectativas. Hubo casi 400 vehículos y mil personas, más toda la gente que acompañó la caravana al paso. Esto demostró que hay una gran necesidad y preocupación en el sector turístico”. De esta manera evaluó César Wheller la movilización que realizaron el viernes pasado empresarios, comerciantes y prestadores de servicios turísticos de Villa Carlos Paz.

Al margen de los reclamos que el sector realiza a nivel nacional y provincial, al municipio de Villa Carlos Paz se le pide que declare la emergencia turística atendiendo necesidades concretas. La intención es entregar el petitorio en manos del intendente Daniel Gómez Gesteira el próximo jueves.

“Vamos a tener reuniones con los diferentes sectores del turismo, y también con Ashoga y la Cámara de Turismo para terminar de elaborar el petitorio”, dijo Wheller. Y advirtió: “No vamos a dar mucho tiempo para una respuesta. Entendemos que el poder ejecutivo municipal puede tomar esas decisiones para mitigar las dificultades del sector”.

Resaltó que en el actual contexto de crisis “el municipio tiene la gran oportunidad de darle un apoyo importante al sector”.

“Ellos ven lo que se está sufriendo.

La industria del turismo es el 70% del motor económico de Carlos Paz y hoy está completamente paralizada”, sostuvo.

El propietario del Hotel Taormina precisó que para entregar el petitorio “queremos reunión con el intendente y con el secretario de Gobierno. No nos interesaría hablar con el secretario de Turismo porque esta solución no la va a dar él, la va a dar el intendente. Él (Boldrini) se sobreentiende que esto lo sabe pero no vemos respuestas. No podemos esperar permanentemente lo que van a hacer la provincia o la nación”.

El listado de acciones que se reclamará incluye prórrogas en los vencimientos de las tasas municipales.

“Por ejemplo, pedimos que todos los vencimientos posteriores al 10 de marzo se empiece a cobrar 90 días posteriores a que se retome la actividad plenamente. Si la actividad se reanuda en octubre, comenzar a pagar en enero, y tener la posibilidad de hacerlo en 24 cuotas.

No pedimos no pagar. Pedimos tiempo”, afirmó.

Se refirió, asimismo, a los rumores que hablan de que los ATP (Programa para la Asistencia al Trabajo y la Producción) que gira el gobierno nacional para afrontar la mitad de los sueldos de los empleados, finalizarían en julio.

“Si esto es cierto estamos ante un problema muy grande que tendrá impacto directo en la posibilidad de sostener las fuentes laborales”, indicó.

En este marco, envió un mensaje los gobernantes de los distintos niveles del estado: “tienen que entender la situación, hoy necesitamos que apoyen al sector”.

Por último, insistió con que a nivel local, “necesitamos que la emergencia la declare el municipio. Necesitamos una emergencia local, más allá de lo que se resuelve en la nación o en la provincia”.