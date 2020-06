La decisión del intendente Daniel Gómez Gesteira de recortar una hora de trabajo (y en consecuencia el sueldo) a algunos empleados contratados del municipio y suspender las horas extras, generó enorme malestar.

Siempre por lo bajo por el miedo a represalias, los empleados cuestionan la medida. “Si se la pasan diciendo que hay plata en el banco, entonces por qué nos achican el sueldo”, bramó una agente que cobra actualmente unos 25 mil pesos mensuales.

Las críticas también apuntan hacia el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) a quien acusan, lisa y llanamente, de haber ‘entregado’ a los contratados para salvar del recorte a los empleados de planta permanente. Y, a partir de esto, provocar un enfrentamiento interno.

En este punto hay que decir que la planta permanente representa entre el 20 y el 30% del total de empleados del municipio, incluyendo a contratados y becados.

Ante los cuestionamientos, el STM difundió un comunicado este sábado en sus redes sociales, intentando despegarse de la decisión del intendente.

El documento, que también circuló en los grupos de WhatsApp, expresa textualmente:

“COMPAÑEROS MUNICIPALES DE VILLA CARLOS PAZ LA COMISIÓN DEL STM SE DIRIJE A SUS AFILIADOS CON EL FIN DE ACLARAR LOS RECIENTES SUCESOS EN RELACIÓN AL PAGO DEL MEDIO AGUINALDO Y RECORTES DE HORAS LABORALES; EN PRIMER LUGAR EL PAGO DE AGUINALDO, LA INTENCIÓN DEL EJECUTIVO MUNICIPAL ERA DE AJUSTARSE AL LO ACORDADO EN EL ACTA ENTRE LA MESA PROVINCIA Y MUNICIPIOS DE PAGAR EL AGUINALDO FRACCIONADO EN TRES CUOTAS, LA COMISIÓN DEL STM SE OPUSO A LA MEDIDA Y LOGRÓ QUE SE RECONSIDERE LA SITUACIÓN Y LLEGAMOS A QUE SE ABONE EN DOS PAGOS Y QUE LA SEGUNDA PARTE SE ABONE DENTRO DEL MES DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO Y NO EN EL MES DE AGOSTO, COMO ASÍ TAMBIÉN, EL EJECUTIVO SE COMPROMETIERA A LIQUIDAR LOS HABERES DEL MES EN CURSO EL 30 DE JUNIO 2020.

EN CUANTO AL RECORTE DE HORAS LABORABLES, Y POR ENDE REDUCCIÓN EN LOS HABERES, DEBEMOS DECIR LO SIGUIENTE; QUE A LOS TRABAJADORES DE PLANTA PERMANENTE NO SE LES MODIFICARÁ NI HORAS LABORALES NI DIFERENCIA EN SUS HABERES, LOS TRABAJADORES CONTRATADOS QUE VIENEN REALIZANDO LAS 35 HORAS SEMANALES EN ÁREAS OPERATIVAS COMO SON SALUD, SEGURIDAD URBANA, TRANSITO, ETC. TAMPOCO SE LES PRACTICARÁ MODIFICACIÓN EN SUS CONTRATOS, SI SE SUSPENDEN LAS REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAS, LOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS QUE ESTÁN HACIENDO 6 HORAS DIARIAS 30 HORAS SEMANALES TENDRÁ MODIFICACIÓN EN SUS CONTRATOS EN FORMA PROPORCIONAL A LAS HORAS TRABAJADAS, DICHA SITUACIÓN SE EXTENDERÁ POR 3 MESES EN PRIMERA INSTANCIA, CABE ACLARAR QUE ESTAS DISPOSICIONES EN LOS CONTRATOS TIENE LA POTESTAD Y LAS DECIDE EL EJECUTIVO MUNICIPAL, DONDE EL GREMIO SE ENCUENTRA EN UNA DIFÍCIL SITUACIÓN DESFAVORABLEMENTE EN CUANTO A LAS LEYES ESTABLECIDAS PARA LOS ALCANCES DE LOS CONTRATOS, TENIENDO EN CUENTA QUE ÉSTOS SON ACUERDOS DE PARTES YA FIRMADOS ENTRE EL EJECUTIVO MUNICIPAL Y LOS AGENTES, ACCIÓN QUE SURGE DE UNA PROPUESTA HECHA POR EL EJECUTIVO DE UN SUELDO POR TRABAJO Y UNA DETERMINADA TAREA Y LA ACEPTACIÓN O NO DEL MISMO LAS DECIDE EL TRABAJADOR. Y NO ESTÁ EN EL ÁNIMO DE ESTA COMISIÓN DEL STM LLEVARLOS A UN CONFLICTO DONDE EL DAÑO SE PODRÍA AGRAVAR Y PERDER SUS FUENTES LABORALES, PORQUE EN LOS CONFLICTOS LAS DOS PARTES PIERDEN, SABEMOS QUE NO SON TIEMPOS PARA PERDER UN TRABAJO, CUANDO LO QUE DEBEMOS HACER ES TRATAR DE BUSCAR METODOS DE DIÁLOGO Y CONSENSO EN BUSQUEDA DE MEJORES ALTERNATIVAS, COMPAÑEROS ESTA COMISIÓN LOS LLAMA A RECONSIDERAR SUS OPINIONES Y A ESPERAR QUE ESTA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA QUE ESTAMOS VIVIENDO Y QUE NOS ESTÁ AFECTANDO A TODOS PASE LO MÁS PRONTO POSIBLE, PARA ASÍ LUEGO PODER SENTARNOS CON EL EJECUTIVO MUNICIPAL Y REPENSAR COMO PODEMOS AVANZAR EN POR EJEMPLO; BUSCAR UNA RECOMPOSICIÓN SALARIAL PARA TODOS TENIENDO EN CUENTA LOS ÍNDICES INFLACIONARIOS PRODUCIDOS EN TODO ESTÉ TIEMPO Y MEJORES CONDICIONES Y BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES. COMPAÑEROS, TENGAMOS FE QUE TODA TORMENTA PASA Y VIENE LA CALMA, SEPAN ENTENDER Y LES PEDIMOS PACIENCIA, GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS!!!”.