El concejal Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) consideró que el nuevo foco de conflicto entre el municipio y la Coopi por el recambio de medidores es “otra espectacular puesta en escena de Carlos Paz Hundido”.

De esta manera definió a la polémica fogoneada por el oficialismo.

En una nota que publicó en el perfil de Facebook de Carlos Paz Despierta bajo el título ‘Agua o jugo de naranja’, Ribetti criticó el accionar del gobierno liderado por el intendente Daniel Gómez Gesteira en articulación con algunos medios.

“Una vez más decididos a malgastar la recaudación pública en tiempo de pandemia, financiando litros de tinta en un pasquín local, con una seguidilla de notas cuestionando un acto administrativo de la COPPI, el cual creemos que LA COOPI DEBE EXPLICAR INMEDIATAMENTE, la naranja mecánica, (no de Kubrick, sino la de amiguin), en el peor momento político de la “década gastada de la gestión comunitaria”, vuelven a resucitar el fantasma de su enemigo perfecto, para sumar medio punto de no sé qué, en su vertiginoso descenso al averno del fracaso”, señaló. Y planteó que, “mucho más barato para la ciudad es hacer un pedido de informe, que no es más que una nota con dos carillas, pidiendo a la comisión directiva de la COOPI que explique inmediatamente lo sucedido. Para hacerlo el oficialismo cuenta con siete concejales y el dream team completo del ejecutivo con lo que no dudo puedan redactar un buen pedido de informe que nos permita ahorrar la tinta y el papel malgastados en folletos”.

“¿Agua o jugo de naranja?

El vecino ya se dio cuenta, la pregunta es engañosa, no hay nada que elegir, la COOPI debe hacer bien su trabajo y el ejecutivo el suyo. El sostenimiento in eternum de este conflicto demuestra la falta de capacidad política del oficialismo, problemas políticos más complejos que este se han resuelto en el mundo y acá seguimos con lo mismo.

Ahora sí… trolls a ganarse el sueldo que les pagamos entre todos !!

Reciban un cordial saludo”, finalizó a pura ironía.