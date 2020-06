Los dichos pronunciados por el padre Mario Bernabey en la Misa Domingo de la Ascensión del Señor, el pasado 26 de mayo, generaron gran polémica y tuvieron trascendencia nacional.

El sacerdote, párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Villa Carlos Paz, criticó en su homilía lo que denominó “ideas comunistas” mientras hablaba de los efectos negativos de la cuarentena en la Argentina por la pandemia de coronavirus.

“Nos sentimos encerrados, encarcelados, se nos priva de las libertades y derechos, estamos sometidos a ideas políticas que no van con el reino de los cielos”, dijo.

Afirmó además que, “el comunismo en la historia fracasó, generó muerte, no dio vida, no transformó la humanidad, creó monstruos que se llenaron sus bolsillos bajo las banderas de los derechos, la igualdad, pero se quedaron con lo del pueblo”. Y planteó que, “no podemos ser una iglesia que es una unidad básica, donde nada se critica. No podemos ser cómplices del silencio, como en la época de la dictadura”.

Luego hizo referencia a las protestas por el aislamiento que estaba vigente en aquel momento: “No tenemos que ser una unidad básica que esconde ideología y es cómplice de proyectos que fracasaron. No se gana en igualdad atropellando. No es con ideología que se genera igualdad. Si hay que salir a manifestarse, hay que salir”.

El tenor de las afirmaciones colocó a Bernabey en los medios nacionales. Y en este contexto ofreció una entrevista al programa ‘Le doy mi palabra’ que conduce Alfredo Leuco en Radio Mitre, donde redobló las críticas al gobierno. “Se nos priva de pensar distinto”, espetó.

La polémica ganó las redes sociales donde las opiniones se dividieron entre quienes lo criticaban y quienes lo apoyaban. Bernabey no se mantuvo al margen de esta discusión y también contestó algunos cuestionamientos: “Queridos peronistas anímense a pedirle perdón a la sociedad. Justicia social no es igual a corrupción o a chorear”, señaló.

Para el PJ, “hoy no es tiempo de política”

La respuesta del Partido Justicialista de Villa Carlos Paz llegó a través de un documento titulado “Hoy no es tiempo de política, sino de cuidar la vida y construir juntos un país que nos incluya a todos”.

“La pandemia nos demostró que vivimos en un país injusto, que debe ser más igualitario. Nos permitió entender que es lo esencial y quienes son los que más sufren.

La crisis sanitaria y social que nos atraviesa, obliga a quienes tenemos mayores responsabilidades a actuar con prudencia y templanza, acompañando y trabajando junto a los que más necesitan, en busca de fortaleza y justicia.

Las políticas de prevención asumidas por el Gobierno Nacional, que acompañaron todos los gobiernos provinciales y municipales permitió disminuir en Argentina el dolor que implica para un familia la pérdida de una vida, de un ser querido.

Las expresiones que a modo de show televisivo ofrecen “distinguidos exégetas de la realidad carlospacense”, desde un lugar calentito, lejos de la realidad de los que más necesitan la mano tendida, no cambiarán nuestras convicciones de cuidar a cada argentino y argentina.

Hoy no es tiempo para hablar de política, ni de ideologías tan abstractas como inexistentes frente al dolor del otro, hoy es tiempo de cuidar la vida y trabajar juntos para hacer un país más humano y que nos incluya a todos”, señala el comunicado.

Acha: “El peligro que tenemos hoy no es el comunismo sino el capitalismo salvaje y cruel”

En diálogo con La Jornada y VillaNos Radio, el padre Víctor Acha dejó en claro que pensaba completamente diferente a Bernabey.

“Por un lado, él señala que si hay evangelización no debe haber ideología y más adelante hace alusiones al comunismo, a la unidad básica y demás. Él también está haciendo afirmaciones de corte ideológico ante estas realidades que quiere comentar”, dijo el sacerdote que durante muchos años desempeñó su tarea pastoral en la Parroquia San José de Villa Carlos Paz. Y se refirió a la parte donde Bernabey habla del “comunismo”: “eso me suena a voces que se han estado oyendo en las últimas semanas en el país. Reflotar esto del comunismo es un desacierto. No hay comunismo en el mundo, lo que hay en China es una realidad muy particular y lo que hay en Cuba responde también a una realidad muy particular. Pero esto que el comunismo sea una amenaza es de muchas décadas atrás”.

En este sentido Acha planteó que, “el peligro que tenemos hoy no es el comunismo sino el capitalismo, este capitalismo salvaje y cruel que mereció que el Papa Francisco diga que este sistema mata. Este es el gran peligro y el gran problema que tiene la humanidad en este momento”.

Respecto a las afirmaciones realizadas sobre pérdidas de libertad y derechos y del peligro del comunismo, Acha consideró que, “son funcionales a ciertas voces y cierta prensa que, en realidad y aunque no lo digan abiertamente, están peleando contra un gobierno, contra una determinada opción política que es la que gobierna este país”.

“Este no es el momento para la disputa ideológica o de opciones políticas, es el momento de cuidarnos todos”, remarcó.

Nota correspondiente a la edición n° 554 del periódico La Jornada, del 24 de junio de 2020.