“El lote H es tierra de nadie, aunque tenga dueños”. La frase de la presidenta de la Asociación Civil Hogar Clase Media, Judith Lupiañez, no deja dudas sobre el estado actual del famoso predio, caballito electoral de la ‘Gestión Comunitaria’ en los comicios de 2015 y 2019.

Una recorrida realizada por el concejal Gustavo Molina (Capaz) la semana pasada, puso en la agenda la situación de deterioro que presenta el predio y dio visibilidad a denuncias de usurpaciones que realizaron distintos beneficiarios.

“Venimos denunciando lo de siempre, la inoperancia de no haber terminado la urbanización y ahora las consecuencias del deterioro en la poca urbanización que se hizo.

Las calles están rotas, es muy difícil llegar al lote, los cordones cuneta se están rompiendo y en este momento hay un caño roto de agua que debería arreglar la empresa privada que hizo la obra. Fueron robadas las bocas de cloacas y hay usurpaciones que ya fueron denunciadas.

Cuando empezaron a colocar los medidores de luz también denunciamos saqueos y fueron rotos.

Todo eso le pasa al lote sumado a que lo están usando de basurero. El lote H es tierra de nadie, aunque tenga dueños”, afirmó Lupiañez a VillaNos Radio.

Consideró, además, que lo que ha hecho la municipalidad con los kit ‘Semilla’ que la provincia otorgó a los beneficiarios para que comenzar a construir sus viviendas “es gravísimo”.

“Tenía que traer todos los materiales y nosotros empezar a construir de a poco retirándolos del municipio. Pero el municipio se lavó las manos y trajo creo que en total apenas 10 kit.

Ya no se aguanta más tanta estupidez política, es demasiado”, expresó.

Planteó que, “hace meses que la gente tira basura” y que la directora de Infraestructura Urbana, Liliana Bina, “derivó los llamados a Acción Social y ahí no tienen ni idea de dónde queda el lote H”.

“Mientras tanto, van pasando los años y no se cumple legalmente lo que se firma. El municipio debía controlar que nosotros hagamos nuestras viviendas y eso en que quedó, en nada”, afirmó.

Sobre el rol del municipio sentenció que, “no hizo las cosas en tiempo y forma”.

“Pasaron 5 años y aún no han terminado la urbanización. Me saca de quicio como pasa la vida de uno sin poder llegar al objetivo que es la vivienda y ellos ni se preocupan”, acusó.

También hubo críticas para el defensor del Pueblo: “es el puesto más inútil que hay en Carlos Paz. Ni se preocupa, para él no existe el lote H”. “Hace 11 años que la vivienda social no es una prioridad para la ciudad. Para la gente que alquila, laburante, sin recursos, no hay políticas de ningún tipo y menos vivienda. Hablan de política de vivienda en campaña y no han hecho ninguna”, sentenció.