La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aclaró que todos los beneficiarios del IFE deberán informar una CBU en su web y, para los que no cuentan con una, los bancos del sector público y privado cuentan con páginas web o aplicaciones para obtener una en forma rápida y sencilla.

Todo lo que tenés que saber

1) Es importante que TODOS/AS, (excepto quienes cobran también la AUH y la AE) ingresen en la página de ANSES al aplicativo que es el botón grande verde con el nombre “INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA consulta de pago”

2) Esto es tanto para quienes ya cobraron la cuota 1 y esperan cobrar la 2da, como para quienes aún no pudieron hacerlo ya sea porque aparecieron rechazados y aún no fueron reprocesados, no lograron cobrar porque los códigos no llegaron o se vencieron, aparecieron en otra boca de pago en otra provincia o ciudad al no tener actualizada su dirección en la base de ANSES, etc.

3) Quienes ingresen y validen los datos de una cuenta CBU van a poder cobrar ANTES que quienes no lo hagan y esperen a cobrar por la ventanilla de un banco.

4) ¿Cómo funciona? Suele pasar que tenemos cuentas en algún banco ACTIVAS y que capaz desconocemos o ya no usamos hace tiempo: por trabajos anteriores, por haber cobrado en algún momento algún programa como la AUH u otro. Por ello al ingresar cada uno de los beneficiarios/as del IFE a ese aplicativo van a encontrar las cuentas activas que ANSES detectó que esa persona tiene. En caso que haya alguna reciente que no figura, también va a existir la posibilidad de cargarla. De esta manera, cada persona ingresa y ELIGE la cuenta bancaria en la que quiere recibir los 10 mil pesos. Quienes elijan este medio de pago, van a entrar en la etapa del cronograma que inicia ni bien termina el pago a quienes tienen AUH y AE que finaliza este viernes. Quienes NO señalen una cuenta CBU van a entrar en la etapa del cronograma que arranca cuanto se haya terminado el pago CBU.

5) Es importante prestar atención a elegir una CBU de una cuenta a la cual después tienen fácil acceso para usar la plata, es decir que tienen la tarjeta de débito o que pueden gestionarla fácilmente.

6) Puede pasar que NO tengan ninguna cuenta bancaria, o que al ingresar encuentren que tienen activa una cuenta pero que corresponde a un banco que No utilizan, de otra localidad, etc. En ese caso no es necesario que ustedes abran una cuenta bancaria, sino que ANSES va a liquidarles el pago de los 10 mil pesos por medio de un banco, van a tener que retirarlo por ventanilla en la sucursal y en la fecha que se les indique posteriormente, y luego de retirarlo les quedará abierta esa cuenta sin costo, para eventuales nuevas prestaciones que puedan haber. ¿Cuál es este banco? Va a depender de la disponibilidad de cada localidad.

7) REPASANDO: ¿Quienes tienen que ingresar a “consulta de pago”? Quienes ya cobraron la cuota 1 por CBU, por red Link, por Red Banelco, Por el Correo Argentino, Por cuenta DNI, y también quienes no cobraron sea por la razón que fuere.

Cómo abrir una cuenta bancaria

Existen diversas vías para abrir una cuenta bancaria en forma gratuita, con muy pocos pasos y sin necesidad de ir a una sucursal que pueden usar los beneficiarios de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que actualmente no cuentan con una Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Banco Nación

Ofrece hacerlo a través de su “App Banco Nación” que, una vez descargada, pedirá los datos personales (nombre, DNI, fecha de nacimiento y correo electrónico) y, terminado ese paso, habilita la apertura de una caja de ahorro con la opción “Solicitudes Online”.

Banco Córdoba

Por medio de su app “Bacón”, ambas disponibles para su descarga a través de Play Store.

Banco Santander

La apertura de una cuenta se puede hacer también a través del celular ingresando a su página web (www.santander.com.ar/cuenta) que sólo pedirá al usuario una foto del frente y el dorso de su DNI para validar su identidad y habilitar una nueva cuenta.

Banco Macro

Permite la apertura de una cuenta desde el celular y sólo con el DNI y una selfie ingresando a la solapa “Hacete Cliente” en su página web y unos pocos pasos.

Banco Galicia

Ofrece su plataforma “Galicia Move” que ofrece una caja de ahorros en pesos, en dólares, una tarjeta de débito y una aplicación, sólo completando los datos requeridos en su página web: www.galiciamove.com.ar.

Banco Itaú

También pueden abrirse cuentas en forma digital, que dispone de la plataforma “Abrí tu cuenta” con la que, completando la información personal, subiendo una selfie y la foto del DNI, se habilita una apertura de nueva cuenta al instante.

