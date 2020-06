Por Prof. Jorge Etchevarne

No se sabe cómo llegó, si fue en la mensajería de Córdoba a Tanti, o lo hizo por sus propios medios. Los funcionarios como él solían recorrer a caballo las localidades donde funcionaban escuelas rurales. Tal vez este haya sido el medio utilizado por el Inspector de Escuelas de la Sexta Sección Escolar para llegar hasta el pequeño poblado de Los Puentes.

Sucedió en los primeros días junio de 1911, cuando promediaba la segunda semana del mes, en la agonía del otoño.

No era un extraño en el lugar. El inspector Carranza ya conocía la escuela. De hecho, él había intervenido en su creación y supervisado su puesta en marcha en abril de 1910. También había elevado al Consejo la propuesta de Carlos Paz, ofreciendo en alquiler una casa de su propiedad para que allí funcionara.

Esta vez regresaba para saber cómo marchaban las cosas en la nueva escuela, transcurrido ya un año desde su apertura. Las visitas de inspección solían durar dos o tres días, dependiendo de las características, facilidades o dificultades que el visitador encontrase.

Casi con seguridad se hospedó en la casa de Carlos Paz, quien disponía de habitaciones destinadas al efecto.

La escuela estaba cerca; Carranza solo debía caminar trescientos metros, recorriendo el camino principal, tapizado por hojas amarillentas y bordeado por dos hileras interminables de álamos, ahora desnudos.

La maestra ya había sido advertida de su presencia, y lo esperaba predispuesta a someterse al inevitable examen, el primero en su carrera docente.

La maestra y el inspector ya se conocían. Ella se presentó ante él para recibir instrucciones cuando Waldina fue designada directora de la escuela San Roque el 20 de mayo de 1910.

Waldina Pellerín era muy joven entonces; cuando se hizo cargo de la escuela contaba apenas con 19 años. Oriunda de Río Primero, no era maestra titulada sino una egresada de las Academias Temporales de verano, que preparaban “maestros express” para cubrir las vacantes en el interior provincial ante la escasez de las primeras.

La casa donde funcionaba la escuela era de buena calidad. Localizada sobre el camino, contaba con cuartos amplios y luminosos. Uno de ellos estaba acondicionado como aula, con mobiliario provisto por el Consejo.

Waldina no lo sabría, pero era una privilegiada; la casa le servía de vivienda y lugar de trabajo. Por lo demás, no tenía que preocuparse; Carlos Paz la proveía de todo aquello que le hiciera falta.

No hay registros de la actividad desplegada por el inspector Carranza mientras permaneció en Los Puentes, pero muchos aspectos de su trabajo se pueden inferir a partir del acta donde redactó su informe.

Las actas de inspección resultan una fuente de consulta invalorable a la hora de escribir la historia de una escuela. Son como una fotografía que nos remite a ese momento y lugar, pero también una radiografía que revela las virtudes y defectos de la institución y de la tarea pedagógica.

La escuela Carlos N. Paz guarda casi todos los libros de actas confeccionados desde que fue inaugurada, así como los libros de actas referidas a las actividades escolares, gestión cooperativa, resoluciones ministeriales, etc; aunque el acta de inauguración de 1910 no se logró localizar.

De esta manera y por este medio, es posible recrear esas jornadas de emociones que le tocaron en suerte a Waldina y a sus alumnos.

Dada la cantidad y la heterogeneidad de su grupo de alumnos, es probable que la maestra haya organizado las clases en dos turnos, sobre todo a partir de 1911, cuando se habilitó el segundo grado.

Cuando se lee el acta de inspección, no deja de sorprender la rigurosidad con la que fue juzgado el desempeño de la maestra, así como la abrumadora cantidad de contenidos que esta debía inculcar a sus educandos.

Sepamos entonces, qué fue lo que vio oyó y consignó el inspector durante su primera visita a la escuela “San Roque”.

ACTA Nº 1

“A diez días del mes de junio de 1911

El inspector que suscribe visitó la escuela fiscal de San Roque y a los efectos del caso, deja constancia de las observaciones e instrucciones siguientes:

a) El edificio es de propiedad particular, sus condiciones de capacidad, luz y ventilación son buenas y su estado higiénico satisfactorio.

b) Mobiliario existente en cantidad suficiente y su estado de preservación corresponde al tiempo en uso.

c) Libros y útiles, se siente la necesidad de que se provea a la escuela de cuadernos, tinta, papel y sobres de … (ilegible)… y libretas tapas de cartón para que puedan guardarse en estos los libros de calificaciones de los alumnos, de distribución de útiles, de inventario, de comunicaciones con la inspección, de informes y de tópicos, a la mayor brevedad. Por lo demás la escuela está bien provista.

d) Libros y cuadernos de los alumnos: los primeros se encuentran usados y bien conservados; los últimos no se llevan por … (ilegible)… ellos en la escuela … (ilegible)… y no existir en donde comprarlos en la localidad.

e) Archivo: se encuentre bien arreglado.

f) Libros de la dirección: si se exceptúan los mencionados en la letra “c” que se llevan por el momento debido a las causas expresadas en la misma … (ilegible)… están al día y bien confeccionados.

g) Programas: existen los aprobados.

h) Aseo: Asunto el que … (ilegible)… del edificio, mobiliario y útiles, como en la persona de los alumnos deja que desear.

i) Disciplina: buena.

j) Alumnos: matriculados 39, existentes 37, presentes 27 y analfabetos … (ilegible). El número de matriculados está en relación con la población escolar de la capacidad y la asistencia según el registro en que se anotan y los informes escolar con el de existentes, pero en vista de que han quedado algunos niños sin inscribirse en la escuela y que la concurrencia diaria es susceptible de mejorarse, la inspección ha tomado las medidas del caso.

k) Enseñanza: la preparación que revelan los alumnos especialmente en las materias instrumentales es aceptable, no pudiendo decirse la mismo de los del primer grado. Si exceptuamos aritmética lectura y escritura, asignaturas en que aprovechan regular, en los demás los conocimientos que los alumnos de este grado poseen son menos que nulos. La enseñanza, Si bien no carece de rumbo, no es todo la práctica, y … que sería de desear. Por otra parte observarse que tiene un cierto … (ilegible)… mecánica y memorista que conviene desterrar a toda costa.

INSTRUCCIONES

1 – LECTURA

a) Los alumnos que leen en el escolar primero “El Nene” deben volver de reparar desde la página número 1 y número 10 respectivamente.

b) Los ejercicios de composición y descomposición de palabras, de deletreo, de situación y frases con las palabras de dudosa significación deben ser frecuentes en primer grado.

c) Exíjase que se pronuncie claramente las vocales y consonantes, que se lean en voz alta, que se observe el verdadero valor de los signos de puntuación y que el resumen de todo trazo que se lea sea hecho en lenguaje correcto y propio del alumno.

d) Conviene graduar mejor el largo de las lecciones corregir todos párrafo mal leído y no perder de vista la lectura inteligente, y finalmente debe procederse a extirpar el … (ilegible)… balbuceo y repeticiones de palabras que se notan en los niños a leer.

2 – ARITMÉTICA

a) Contar y las cuatro operaciones como las tablas deben enseñarse intuitivamente valiéndose de objetos de modo que el cálculo con estos preceda al número y el concreto a lo abstracto.

b) Los ejercicios de cálculo mental deben …(ilegible)… con más frecuencia y cuiden de que sean graduales y prácticos.

c) Es necesario que los problemas mejor graduados con cantidades pequeñas con operaciones combinadas a medida que estos se vayan aprendiendo, bservando su aplicación práctica en la vida y que se les enseña a los alumnos a practicarlos y resolverlos con rapidez y a razonarlos bien.

3 – ESCRITURA

a) Se adoptará el sistema de letra vertical tomando por base los modelos de los cuadernos de Estevan Berja.

b) Los ejercicios caligráficos se alternan con los de escritura de palabras y frases aprendidas en la clase de lectura.

c) Hay …(ilegible)… muestras en los cuadernos de los niños, cuídese que los imiten lo más fielmente posible y muy especialmente recomendar que …(ilegible)… se fomente que tomen mal la lapicera ni que observe mala posición para escribir pues sobre este particular he notado más descuido manuscritas.

4 – LENGUAJE

a) Por medio de conversaciones formales sobre objetos comunes, descripciones de plantas, animales, minerales, etcétera, se enriquecerá el vocabulario de los educandos de manera que primero aprenderán a hablar y después escribir la lengua.

b) No debe olvidarse que sí es importante que los alumnos adquieran el mayor número de vocablos; no lo es menos que sepan combinar los conocidos a fin de que sepan expresar sus ideas concretamente y en forma elegante.

c) Debe darse preferente atención a los ejercicios de dictado con fines ortográficos, como también a los de composición, redacción, cartas familiares y documentos comerciales.

5 – GEOGRAFÍA

a) Dese la mayor atención posible a la enseñanza de esta materia.

b) Asunto que de ella se trate debe ser bien ilustrada, cuidando de que los alumnos se acostumbren a observar y comparar, objeto de que la enseñanza de esta asignatura no quede librada a la memoria.

c) Hágase notar la influencia que ejercen en él, tanto de los pueblos la naturaleza del suelo, el clima, la situación, la vialidad, etcétera, etcétera

d) Téngase presente que el dibujo de mapas y croquis, como asimismo los cuadros sinópticos sobre producciones, etcétera, sean excelentes para transmitir mejor los conocimientos y que éstos se fijan más fácilmente de este modo en la inteligencia de los niños.

6 – DIBUJO

a) Sígase el método de copiar del natural, y siempre que sea posible, se debe presentar al modelo a la vista del niño para que lo copie directamente a medida que la señorita directora lo vaya reproduciendo en el pizarrón.

b) Confecciónese para cada grado series graduadas de dibujos de tal modo que entre el anterior y el que le precede no exista más que una nueva dificultad que vencer.

7 – MORAL e INSTRUCCIÓN CÍVICA: síganse las instrucciones dadas .

8 – LABORES: se procurará dar preferencia a la costura corte y confección de piezas de vestir.

9 – en las clases de TRABAJO MANUAL confecciónese … utilizando las materias primas de la localidad, objetos estos de utilidad práctica como … canastas, etcétera.

10 – Recomiendo a la señorita directora que diariamente procure preparar sus clases lo mejor posible, particularmente en el sentido pedagógico; que trate de nivelar los alumnos de cada sección para …(ilegible)… aconsejo … (ilegible)… mejor el interrogatorio y preguntar con más frecuencia a los alumnos menos inteligentes, atrasados, perezosos; que en la enseñanza de cada materia se siga punto por punto el programa correspondiente; que mensualmente se informe sobre de la escuela; que cada vez que la asistencia no sea buena solicite la cooperación de la C. (comisión) Escolar; que trimensualmente y en la fecha que indica el reglamento, se dé cuenta de si han ingresado nuevos alumnos y de lo producido por … (ilegible)… de matrícula; que procure exteriorizar su obra a fin de que el vecindario, al darse cuenta, presten la debida cooperación a la escuela; qué tan pronto de que reciban los útiles solicitados, llene los libros de que habla la observación letra “c”; que forme un museo escolar, haciendo colecciones de … (ilegible)… diversas; y finalmente que dé, una vez que se reciban, cuadernos a los niños para problemas, para dibujos, para ejercicios de composición, para escritura, y para deberes generales.

Dirige la escuela la señorita Waldina Pellerin, tiene 2 años de práctica y ha sido alumna de segundo curso de las academias temporales, está bien conceptuada ante el vecindario pero necesita aumentar el caudal de sus conocimientos.”

Firma: Waldinar Pellerin y Carranza.

Tras dos días dedicados a presenciar las clases; revisar el archivo; examinar los libros, carpetas y cuadernos; cotejar datos, conversar con miembros del Consejo Escolar; e incluso, ser informado sobre la marcha de la escuela por Carlos Paz, el inspector Carranza, antes de regresar a Córdoba, redactó el texto del Acta Nº 1, fechada el sábado 10 de junio de 1911.

Cabe preguntarse si Waldina fue capaz de lidiar con las limitaciones propias de su alumnado, en buena parte analfabetos, para lograr alcanzar los objetivos de aprendizaje pretendidos. Tal vez, el informe elevado por el inspector Carranza, luego de su segunda visita a la escuela, acaecida cuatro meses después, nos revele esta incógnita.

