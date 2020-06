El pasado 5 de junio la Coopi de Villa Carlos Paz celebró su 57° aniversario. En tiempos de pandemia, y sin la posibilidad de realizar un festejo tradicional, se organizó una conferencia virtual que contó con la participación de destacados referentes de sectores sociales, políticos, sindicales, económicos y cooperativos.

Mario Cafiero (presidente del Instituto Nacional de Economía Social), Carlos Caserio (senador nacional y presidente de la comisión de Presupuesto), Eduardo Accastello (ministro de Industria, Comercio y Minería del Gobierno de la Provincia), Carlos Heller (diputado Nacional, presidente del Partido Solidario y presidente del Banco Credicoop), Gabriela Estevez (diputada nacional por Córdoba), Gustavo Valdez (secretario General del SiPOS Córdoba), Alejandro Russo (presidente de la CAM y de FEMUCOR) y Luis Alberto Castillo (presidente de Fe.C.E.S.Cor y de CONAICE) fueron quienes hicieron uso de la palabra.

Además hubo más de un centenar de saludos llegados de todo el territorio nacional, destacándose los del ministro de Desarrollo Social de la nación, Daniel Arroyo, los exintendente de Villa Carlos Paz Eduardo Conde, Gustavo Dellamaggiore y Carlos Felpeto, los concejales Carlos Quaranta, Gustavo Molina, Natalia Lenci, Daniel Ribetti y Jorge Lassaga, la intendenta de San Antonio, Patricia Cicerone, la jefa comunal de Mayu Sumaj, Mara Albelo y la jefa comunal de Tala Huasi, Ana María Miranda, entre muchos otros que destacaron la trayectoria, la idoneidad en la prestación de servicios esenciales como agua y cloacas y la inserción en la comunidad que desplegó la Coopi en este más de medio siglo de vida.

La actividad, que fue seguida por unas 600 personas a través de la plataforma Zoom, YouTube y VillaNos Radio, sirvió además para poner en valor la economía social como alternativa para el presente y futuro de nuestro país.

Y si bien el conflicto que desde hace varios años existe a partir de la decisión del gobierno de Carlos Paz Unido de quitarle los servicios que presta la Coopi, condenándola a la desaparición, cruzó cada una de las intervenciones, el dato más fuerte llegó sobre el final.

Es que el titular del Instituto Nacional de Economía Social, Mario Cafiero, abordó de entrada, y sin ambigüedades, esta “piedra en el zapato que nos está molestando en este festejo”.

“Al analizar esta idea de quitarle la concesión a la Coopi, que tiene una trayectoria impecable, algún observador desprevenido podría pensar que se trata de un error. Pero no es un error”, dijo, y vinculó la decisión del municipio con las políticas neoliberales que caracterizaron al gobierno de Cambiemos. “Hubo un deliberado intento de destruir los símbolos del cooperativismo y dentro de ellos a los prestadores de servicio”, señaló.

En esos cuatro años, “se llevó a cabo una razzia de cooperativas y mutuales de todo el país. Fue un cooperativicidio, se cancelaron la mitad de las matrículas”, advirtió.

En este punto Cafiero sostuvo que, “los tiempos cambiaron y hoy ya no hay un ejecutivo nacional que vaya detrás de esta idea, en absoluto”.

Sobre la situación de Villa Carlos Paz consideró que, “es hora de llamar a la reflexión”.

“La unidad debe prevalecer sobre el conflicto”, dijo citando al Papa Francisco. Y propuso conformar una “comisión mediadora”.

“Hago un llamado concreto a la unidad y al diálogo para resolver esto. Por qué no conformamos una comisión mediadora con representantes del senado, de la cámara de diputados y el gobierno provincial, y nos sentamos entre Coopi y municipio para resolver este conflicto que no tiene ningún sentido”, remarcó.

Es la primera vez, desde el inicio del conflicto, que el gobierno nacional se involucra directamente en la problemática.

Caserio: “Debemos ponernos al hombro esta cooperativa”

La conferencia fue coordinada por el subgerente General de la Coopi, Rodolfo Frizza, quien fue presentando a cada expositor y, entre ellos, decenas de videos con saludos de vecinos, dirigentes y referentes de movimientos sociales, del cooperativo y el mutualismo, de partido políticos e instituciones intermedias de la ciudad, la provincia y el país.

Al momento de hacer uso de la palabra, el senador nacional Carlos Caserio comenzó recordando la tarea realizada en 2002 en conjunto con la Coopi y las cooperativas de la región que, “en el peor momento y con la sociedad desintegrada”, lograron poner en marcha el proyecto para dotar de cloacas al Valle de Punilla.

En aquel momento Caserio era ministro de Obras Públicas del gobernador José Manuel De la Sota.

“Córdoba le debe mucho al cooperativismo”, resumió.

Luego se metió de lleno en el conflicto y, sin nombrarlo, apuntó como único responsable al exintendente Esteban Avilés.

“Lo básico es que no puede ser que por el capricho de una persona la Cooperativa corra riesgo de no seguir funcionando. No tiene fines de lucro, resuelve los problemas y lo hace bien y presta buenos servicios. Cómo puede ser que hoy no se quiera que siga”, expresó.

“Lo más importante en estos 57 años es ponerle el hombro a la Cooperativa y superar esta increíble decisión de que no siga existiendo”, reforzó, y se refirió a la “judicialización innecesaria” que el municipio ha llevado adelante y que hoy está a la espera de sendos fallos del Tribunal Superior de Justicia de la provincia por el servicio de cloacas, y la Corte Suprema de la nación, por el agua.

“Se desató una guerra para que no siga teniendo y dando los servicios que durante tantos años prestó. Por un resentimiento personal o capricho.

Nos hablan de municipalización pero quizá alguna vez venga un efector privado, ahora que está todo hecho, para quedarse con las ganancias. En este escenario cualquier análisis que plantee la sospecha puede ser válido”, afirmó.

El senador reclamó “la colaboración de todos, nosotros como dirigentes, funcionarios del Estado, Eduardo (Accastello) como ministro, para defender esto”.

“El gobierno nacional lo quiere hacer y el gobierno provincial nos tiene que acompañar en esta lucha para que esta Cooperativa que es ejemplo y orgullo del mundo cooperativo cordobés siga funcionando. Es una lucha de todos”, indicó.

En el tramo final de su discurso planteó que “se ha llegado a una situación de la que pareciera difícil volver, pero hay que superar caprichos y el municipio debe desandar el camino y llamar a la Coopi, en un ejemplo de civilidad”.

“Prestar el servicio de agua parece sencillo pero lo es porque lo hace la Coopi. Es insensato que el municipio quiere manejar el agua cuando hay vecinos que lo hacen bien.

Ojalá que en el festejo de los 58 años no estemos en esta situación de inestabilidad y podamos celebrar que la Coopi va a seguir existiendo de por vida más allá de los dirigentes a los que les toca conducir.

Pongamos el hombro a la cooperativa. Es un orgullo de todos y Carlos Paz lo necesita”, cerró.

Accastello: “Los hechos certifican lo que han sido capaces de hacer”

El ministro de Industria, Comercio y Minería del gobierno de la Provincia, Eduardo Accastello felicitó efusivamente a la Coopi y todos sus integrantes “por todo lo que hicimos durante muchos años trabajando juntos”.

“Esta actividad mostró la evolución social y comunitaria a través de los hechos, y los hechos certifican lo que han sido capaces de hacer”, reflexionó.

“Debemos mutar hacia la cooperación”, dijo, y rescató la experiencia concretada en Villa María cuando fue intendente y que posibilitó en un trabajo en conjunto con la cooperativa de dicha localidad llevar agua, cloacas y gas a la totalidad de los vecinos.

Criticó, en esta línea, el intento que hubo por buscar “otras alternativas como podría ser la privatización”.

“Demostramos en la función pública que cuando trabajan juntos Estado y cooperativas el beneficio es para la comunidad”, dijo. Y se despidió con un “feliz cumpleaños Coopi, cuentan siempre conmigo”.

Qué más se dijo

Carlos Heller (diputado Nacional, presidente del Partido Solidario y presidente del Banco Credicoop): “Resulta incomprensible que se esté discutiendo el contrato de concesión para la Coopi.

Estoy acompañándolos en esta pelea que no puede terminar mal porque es una causa justa”.

Gabriela Estevez (diputada nacional por Córdoba): “Sigo muy de cerca el trabajo de la Coopi y la lucha por esta avanzada que viene habiendo del ejecutivo sobre las prestaciones que brinda.

Quiero expresarles mi solidaridad y acompañamiento. Que un actor sea tan importante social y políticamente genera resentimientos en algunos que no están del lado del pueblo.

Hemos presentado diferentes proyectos en el congreso para tratar de acompaña esta causa y darle visibilidad pública.

Es un acoso hacia un sector muy importante con lo solidario, lo cooperativo y la cercanía con los más vulnerables”.

La Coopi debe tener el contrato. Brinda servicio de excelencia con idoneidad técnica y solvencia social.

Por eso vamos a seguir luchando por el contrato de concesión para que la Coopi siga siendo la prestadora de servicios en Villa Carlos Paz y la zona”.

Las organizaciones de la economía social estamos muy golpeadas pero seguimos brindando los servicios en el marco de la pandemia, aun sin cobrarlos y sin el socorro del Estado como lo han tenido las empresas privadas.

Detrás de la avanzada del municipio en Villa Carlos Paz quizá haya apetitos de empresas privadas que cuando la localidad era pequeña no tenían interés porque el negocio no era lucrativo.

Es importante que el movimiento cooperativo estreche lazos y en esta lucha la Coopi cuenta con todo el respaldo del movimiento cooperativo”.

Pero el bien siempre triunfa y la justicia va a estar de nuestro lado.

La economía solidaria los apoya”.